As rutas xacobeas por Deza rexistran 4.766 peregrinos no primeiro semestre

As dúas rutas xacobeas que atravesan Deza cerraron a primera metade do ano con 4.766 usuarios, segundo os datos da Oficina do Peregrino da Catedral de Santiago. As cifras veñen a refrendar a recuperación dos itinerarios despois de dous anos case sen tránsito por mor da pandemia de COVID-19. De feito, melloran incluso lixeiramente o cómputo do primeiro semestre de 2019, cando foran 4.764 peregrinos. Entre xaneiro e xuño do pasado ano constatáronse 819.

A Vía da Prata segue a ser a ruta máis transitada con moita diferenza, pois aglutina 4.103 peregrinos nos seis primeros meses deste ano. Mais o tamén chamado Camiño Mozárabe, que entra en terras dezás por Dozón e atravesa Lalín, Silleda e A Estrada, perde forza con respecto ao mesmo período de 2019, no que tivera 4.310. O mes con máis movemento foi xuño, con 1.536 usuarios, polos 1.282 de maio e os 989 de abril; moi por debaixo están marzo (161), febreiro (78) e xaneiro (57). Todos os meses melloran os rexistros de 2019, agás maio e marzo, que tiveran entón 1.430 e 330, respectivamente. En todo o primeiro semestre de 2021 houbo 707.

O Camiño de Inverno pechou a primeira metade deste curso con 663 peregrinos, polos 454 que tivera no mesmo período de 2019 –case a metade, 208, concentrados en maio– e os 112 do ano pasado. A diferenza da Vía da Prata, nesta variante do Camiño Francés que baixa desde Dozón ata Lalín para unirse ao outro itinerario, a variación intermensual non é tan esaxerada; así, o mes con más tránsito foi xuño, con 286, seguido de maio (134), abril (101), marzo (53), febreiro (42) e xaneiro (47).

A Oficina do Peregrino ofrece agora tamén datos detallados das dúas rutas que atravesan A Estrada, procedentes de Braga, aínda que ningunha das dúas goza, polo de agora, de recoñecemento oficial. No Camiño da Geira de dos Arrieiros, que atravesa tamén Forcarei, contabiliza 49 peregrinos en todo o que vai de ano, dos que 41 corresponden a xuño, e os outros oito repártense entre os outros cinco meses. No Camiño Miñoto-Ribeiro da conta de cinco usuarios en todo o ano, tres en marzo e dous en xuño. A estatística oficial difire moito do cómputo feito a pé de ruta pola Asociación Codeseda Viva, que cifra en máis de 500 os peregrinos que utilizaron o Camiño da Geira nos seis primeiros meses deste ano.

Seis voluntarios de Europa actúan na Vía da Prata

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, acompañada do alcalde de Lalín, José Crespo, recibiu onte a un dos grupos de voluntarios do programa autonómico XacobeAndo. Seis mozos procedentes de Lituania, Grecia, Estonia, Eslovaquia, Portugal e a capital de España desenvolverán accións na Vía da Prata para promover e mellorar esta ruta arredor de varios eixos: camiño inclusivo, para o acompañamento de persoas con necesidades especiais; camiño sostible, para a concienciación ambiental; camiño dixital, para a creación de recursos sobre a experiencia no Camiño; camiño seguro, con accións de información e concienciación; e camiño acolledor, para a colaboración na acollida de peregrinos.Os voluntarios chegaron a Lalín tras recibir a formación necesaria para o seu traballo. Durante a recepción, Cristina Pichel destacou o valor do Camiño de Santiago e a importancia de fomentar desde o voluntariado o seu coidado e a súa difusión. Xacobeando trae oitenta voluntarios aos diferentes camiños ata o vindeiro mes de outubro. Proceden de España e, especialmente, de varios lugares de Europa, posto que o programa se enmarca no corpo europeo de solidariedade. Actuarán en distintos grupos por camiños como o Francés, o do Mar de Arousa e Río Ulla, o da Vía da Prata, o Portugués ou o Inglés.