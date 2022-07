El partido socialista estradense lamenta que el gobierno local hubiese dejado pasar la oportunidad de solicitar los talleres de empleo de la Xunta de Galicia, que permitirían crear puestos de trabajo para 20 vecinos y vecinas en situación de desempleo, que podrían dedicarse a acometer actuaciones de corte municipal, como el acondicionamiento de las casa-escuelas como centros de día o el acondicionamiento de espacios públicos en las parroquias.

Así lo expresaba ayer el portavozo del PSOE local, Luis López Bueno, que señalaba que “esta no es la primera vez que no se solicitan estas ayudas. Ya en 2019 ocurrió lo mismo por un descuido en la tramitación, que básicamente consistió en que al concelleiro Juan Constenla se le pasó el plazo”. López Bueno pide al ejecutivo que de las explicaciones pertinentes en torno a esta decisión de no solicitar los obradoiros, y añade que “si es una decisión consciente, no comprendo porqué el gobierno renuncia a 600.000 euros de ayudas para políticas de empleo, que vendrían bien para dar trabajo a una veintena de estradenses. Especialmente conociendo la actual situación económica”. De tratarse de un error, los socialistas sugieren la dimisión de los concelleiros responsables.