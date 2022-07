El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, le trasladó de nuevo al Sergas su preocupación y la de la ciudadanía a la que representa por la ausencia periódica de atención médica en el centro de salud de la localidad de Cerdedo que está causando graves molestias a los pacientes adscritos la este ambulatorio sanitario. Considera poco alentador el hecho de que no haya facultativos de reserva que puedan efectuar suplencias en los casos en que los médicos titulares estén de baja o por vacaciones y se suma a las peticiones de los vecinos de que se habiliten fórmulas que permitan que el centro de salud de Cerdedo no se quede sin atención.

Dice que desplazar pacientes a otro consultorio cercano no es una solución idónea debido a las pocas posibilidades de comunicación, conectividad en el transporte público o la disponibilidad de los usuarios en hacer varios kilómetros para ser atendidos. “Es entendible que haya problemas de falta de médicos porque el Gobierno Central no permite que se formen más facultativos pese a que hay una demanda creciente no solo en Galicia sino en prácticamente todas las comunidades, pero en el caso de Cerdedo, por la peculiaridad específica y la casuística de sus usuarios los hay que tener en cuenta y arbitrar otro tipo de soluciones mejores”, dice.

“El que va al médico es porque lo necesita y por lo tanto tenemos que buscar soluciones idóneas ante problemas que la gente padece de manera directa por lo que ofrecimos toda nuestra colaboración para ver de encontrar una alternativa que resuelva de una vez por todas esta situación incómoda y reiterada en el tiempo”, señaló.