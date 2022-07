La Asociación Galega de Apicultura (AGA) promueve este viernes una actividad en Lalín para sus miembros. La agenda de actividades dará comienzo a las 10.00 horas con la realización de la Ruta das Alvarizas de Vilatuxe, que se prolongará hasta aproximadamente las dos de la tarde. Una vez realizado el recorrido por los elementos constructivos que se levantaban para la protección de las colmenas frente a la fauna salvaje, los participantes disfrutarán de una comida de confraternidad al lado del río en esta parroquia lalinense. Los interesados en acudir deben pagar 22 euros y el colectivo ofrece más información en su portal web www.apiculturagalega.gal.

Ya por la tarde está previsto que los presentes acudan al Pazo de Liñares, donde está programada a las 18.00 horas la presentación del libro de Marcos Varela Reproducción apícola. Tratado do criador. Asimismo el lalinense David Liñares, apicultor propietario de 600 colmenas y especialista en la cría de abejas reinas en la Serra do Candán, ofrecerá una charla bajo el título A necesidade de criar raíñas e as súas vantaxes. La junta directiva de AGA aprovechará el encuentro de Lalín para crear una delegación en la zona de Deza, con el objetivo de ganar asociados en la comarca.

Por otro lado, en la casona también se procederá a la entrega de los premios del concurso Gran Prix Velutina organizado por el Concello de Lalín. Se trata de una competición en la que los participantes deben capturar el mayor número posible de insectos de esta especie invasora.