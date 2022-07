Los “tesoros” perdidos de A Estrada

El número de “tesoros” que atesora el depósito de la Policía Local se ha incrementado en las últimas semanas coincidiendo con las fiestas locales. El mayor tránsito de personas, así como el ambiente festivo, llevan a que los vecinos sufran más pérdidas de objetos que de costumbre. Esto se refleja en el servicio web disponible en el apartado de la página del Concello destinada a la Policía Local. Ahí se puede consultar la lista de todo lo recibido en las oficinas de la comisaría recientemente, así como el día y lugar se su hallazgo. Desde la inclusión de esta lista en la web a mediados de abril, el porcentaje de objetos recuperados es mayor gracias a la facilidad de difusión.

El proceso para devolver un objeto en caso de encontrarlo extraviado es simple. Se puede entregar de forma personal en las oficinas de la Policía Local, situadas en la Plaza de la Feria Nº6, o se puede llamar al 649446915. El hecho de encontrar cualquier elemento en la vía pública y quedarse en posesión del mismo supone multas de diversa índole, tal y como recoge el Código Civil. En el caso de que el objeto en custodia no sea reclamado en el plazo de dos años, la persona que lo entregó pasa a ser la dueña legítima. Si el objeto por alguna razón fuese subastado, se le haría entrega de su valor monetario.

Así mismo, para recuperar un objeto debes de presentarte en la oficina y cumplir una serie de requisitos. La persona que recoja el objeto debe de presentar su DNI o pasaporte vigente. En caso de no ser el propietario tendrá que aportar también una autorización firmada y una fotocopia de la documentación del titular. Además, tiene que indicar lugar y fecha aproximada de la pérdida. Por último, es obligatorio presentar pruebas de la veracidad de la posesión: facturas que acrediten su compra, imágenes del objeto, conocimiento de contraseñas en dispositivos móviles... De no cumplir alguno de los requisitos no podrán proceder a la recuperación. En el caso de que sea documentación el objeto perdido, la propia Policía Local se pone directamente en contacto con la persona afectada.