Hugo Tato, Nicolás Sueiro y Damián Torres remataron este año el segundo curso del ciclo medio de Soldadura e caldeiraría, en el IES Marco do Camballón. Decidieron poner en marcha una cooperativa juvenil (los 3 tienen menos de 30 años) que, bajo el nombre de ‘Contorno accesible’ combine lo que están aprendiendo en su ciclo con las necesidades que pueda presentar la otra formación profesional que se imparte en este centro, la de Atención a persoas en situación de dependencia.

Así, pusieron en marcha una carpintería metálica centrada en aportar soluciones para que las personas con movilidad reducida puedan superar barreras arquitectónicas mediante el uso de salvaescaleras, rampas o barandillas. Pero también van a especializarse en adaptar aseos, espacios interiores y piscinas a las necesidades de estas personas.

Fija población y favorece la igualdad

Esta iniciativa fue merecedora de un accésit al mejor proyecto empresarial (3.500 euros) en el Certame Cooperativismo no Ensino, en la modalidad de centros de Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial. Fue convocado por la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. Aunque los tres jóvenes supieron ya a finales de mayo de su galardón, el premio les fue entregado ayer, durante los actos de celebración en Santiago del Día do Cooperativismo Galego.

Durante la jornada, la conselleira, María Jesús Lorenzana, destacó que el cooperativismo ayuda a fijar población al rural, atiende a las necesidades de su entorno y apuesta por la igualdad de género. Durante el año pasado se pusieron en marcha 174 nuevas iniciativas empresariales que apostaron por la economía social.