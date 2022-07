Industria e progreso

Vai outra alegoría, esta vez dedicada á industria e o progreso de Silleda a través de tres monumentos doados e que representan a evolución do municipio a través da Semana Verde, sobre todo. Son O Obelisco da Feira, dado polo Concello do Porriño; O Muíño Industrial, doado por Roberto Rivas, de Siador; e a Homenaxe a París, do autor silledense Carlos Castro.

O Obelisco da Feira.

Chamado tamén cariñosamente O Monolito, trátase dunha pedra en forma de obelisco de granito Rosa Porriño traído para a ocasión no ano 1996. Representa a inauguración feita por D. Juan Carlos I do recinto feiral tal e como o coñecemos na actualidade, aínda na retina despois da recentemente finada Semana Verde de Galicia, celebrada entre os días 2 e 5 de xuño de 2022.

O obelisco foi doado polo Concello do Porriño, sendo alcalde José Manuel Barros, gracias á mediación do Presidente da Feira, entón José Maril Sánchez. É interesante comentar a anécdota de como se chegou a facer co monumento, en información facilitada polo propio Maril: “Estando prevista a visita do rei, daquelas Juan Carlos I, pensei que algún detalle había que poñer para solemnizar o acto, polo que chamei ao alcalde Barros para que fixera o obelisco, con material propio da zona”.

O día 25 de maio de 1996 quedou aberto o recinto feiral de Silleda coa visita e descubrimento da inscrición, que reza así: “Su Majestad El Rey D. Juan Carlos inauguró este recinto ferial internacional de Galicia”. Posteriormente, o 27 de xuño de 2007, o lugar do emprazamento foi inaugurado polo presidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, quedando bautizado como Praza de Galicia, tal e como reza unha placa feita en pedra.

O deseño do actual recinto feiral foi obra de Antonio Lamela Martínez, autor deste proxecto e doutros famosos como as Torres de Colón de Madrid, o estadio Bernabeu ou a terminal Adolfo Suárez de Barajas. Nace en Madrid no ano 1926 e morre tamén en Madrid no 2017, cando tiña 90 anos.

O Muiño Industrial.

Muíño industrial, feito no ano 1840, procedente da fábrica coñecida como Talleres Pazó de Pontevedra, situada nas Corbaceiras lindando xusto co Porto de Pontevedra. Desde a Alameda para ir á ría, baixábase pola Costa de San Roque. A baixada tamén era coñecida como Costa de Pazó. Esa empresa era famosa por dedicarse á fundición para material relacionado cos barcos de bastante calado e cabotaxe segundo informa o doante, Roberto Rivas. Estaba por debaixo da praza de touros de Pontevedra. A evolución de Pontevedra e a construción fixeron que esta nave desaparecese. Tamén comenta o benefactor da obra, que destacan as pedras feitas en granito pulido empregadas para moer, coma dúas xoias que ben merecían a pena gardar.

O emprazamento en Silleda, nunha rotonda das piscinas vén a realzar a zona como lugar onde a industria e o sector dos servizos, a Semana Verde, a área de deportes e do ensino, están presentes. O doante, Roberto José Rivas Martínez, nace na Rúa Senra de Santiago de Compostela e exerce a súa carreira de abogado en Madrid, onde ten o bufete. Na actualidade é propietario da Casa de Sestelo en Siador, casa que sempre tivo ilustres benefactores da Xurisdición de Trasdeza. Asío seu avó José María Rivas (1773) foi presidente da Xunta de Trasdeza na guerra da independencia e Francisco Rivas Taboada (1802), tataravó, foi alcalde de Silleda e promotor do Santuario da Saleta.

Homenaxe a París.

É unha obra de máis de tres metros de altura e uns 700 quilogramos de peso elaborada en aceiro corten esmaltado. Representa un veleiro e foi doada por Carlos Castro para o Concello de Silleda no ano 2014. Dado que ten as súas réplicas tanto en Estrasburgo e Luxemburgo, en Europa, como en Dallas (Estados Unidos), o lugar escollido –acceso ao recinto desde a estrada Silleda-Vila de Cruces– non puido ter mellor empaque á vista do seu carácter internacional, igual ca o recinto. Foi inaugurado polo actual alcalde de Silleda, Manuel Cuíña Fernández.

Nado en Bos Aires (Arxentina) o 2 de outubro de 1957, Carlos Alberto Castro Robles iago de Compostela, 1-2-2022) tiña raíces familiares en Silleda, na familia Castro de Riobó, en Negreiros. De feito, en Trasdeza pasou os últimos anos, ata o seu pasamento o pasado 1 de febreiro de 2022 no centro hospitalario de Santiago de Compostela, onde fora ingresado con COVID-19.

Carlos Castro está considerado un dos introdutores do Movemento MADÍ en España, corrente artística derivada da arte abstracta e iniciada no 1947 na Plata polos uruguaios Carmelo Arden e Rhod Rothfuss e polo artista oriundo da desaparecida Checoslovaquia e nacionalizado arxentino Gyula Kosice. O que define a pintura Madí é a cor e a bidimensionalidade; forma poligonal; superficie curva, cóncava e convexa. Destaca a súa faceta como gravador con recoñecemento internacional, tendo obras no Reina Sofía de Madrid, no Madí Museum and Gallery de Dallas e na galería John Szokegraphic de New York.