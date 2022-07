La vicesecretaria de Sanidade de Compromiso por Lalín, Iria Fernández, desvela que según fuentes sanitaria tras el atropello de una joven en la Avenida do Montserrat, la noche del jueves, la mujer fue atendida por una ambulancia de A Estrada, ya que no estaban disponibles ni la de Lalín ni la de Silleda. A mitad de camino y debido a la gravedad de las heridas, fue cambiada a una medicalizada de Santiago. Pero es que además, esa noche acudieron a incidencias de Lalín ambulancias de Silleda y de O Carballiño, lo que deja en evidencia la necesidad de ambulancias, no solo de la prometida medicalizada.