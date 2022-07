A Deputación de Pontevedra converterá hoxe Moneixas no epicentro da memoria histórica galega. A parroquia lalinense acollerá a Foliada da Memoria, unha festa para lembrar ás agrupacións e persoas relacionadas coa música tradicional que sufriron a represión franquista polas súas ideas de liberdade e democracia. As súas historias daranse a coñecer nas homenaxes e repartiranse tamén nunha publicación editada polo Departamento de Memoria Histórica coa colaboración de investigadores, historiadores e escritores.

A foliada celébrase en Moneixas por ser o lugar de acollida de Manuel Froiz, promotor de Os Dezas, agrupación que acompañou antes de 1936 ao Partido Galeguista en todos os seus actos e que recibiu no seu momento unha proposta de homenaxe na que Castelao e Vítor Casas ofrecerían unha bandeira galega. Froiz foi paseado polos contidos republicanos das súas publicacións tras a súa detención o 4 de agosto do ano do golpe de estado. Sobre el falará na foliada o historiador e investigador Manuel Igrexas. Xa pola tarde (19:15), haberá unha homenaxe aos Dezas de Moneixas, coa intervención de Luisa Baldonedo González, neta do gaiteiro fundador.

Tamén haberá lembranza para Constante Moreda, sobranceiro gaiteiro comprometido co Partido Comunista que formou parte dos Gaiteiros de Cabral, o único que gañou ao propio Avelino Cachafeiro en competición oficial, sobre to que falarán o investigador Xerardo Santomé e Xavier Moreda, seu neto. Dos gaiteiros de Xinzo da Costa dará conta Alberte Pérez na figura do asasinado José Gómez Avelaira. Outra das figuras homenaxeadas será Manuel del Río Mandayo, ebanista e gaiteiro afeccionado que foi paseado en outubro de 1936, primeiro responsábel da agrupación local de UGT en Ordes, ao que poñerá voz o seu neto Leandro del Río. Pastora e Cándida Cordal, dúas mulleres afeccionadas á pandeireta que foron vexadas polos falanxistas por seren irmás do sindicalista Castor Cordal, serán recordadas por Montse Fajardo.

Programa

As lembranzas e a memoria estarán envoltas de música e festa. O programa comezará ás doce do mediodía cunha alborada pola parroquia na que participarán os propios Dezas, Arco de Merza, Varacuncas e Pandereteiras de Botos.

Logo da primeira homenaxe, sobre as 13:30, comezará a sesión vermú coa agrupación de pandereteiras Bouba. Dado que a idea é permanecer todo o día na foliada haberá menú económico a disposición das persoas asistentes. Instalarase tamén unha mostra de creación de instrumentos e traxes tradicionais a cargo da asociación de gaiteiros e gaiteiras galegas; un espazo para crianzas con xogos populares mañá e tarde; obradoiros de canto e baile, e unha sesión de monicreques a cargo da compañía Viravolta Títeres.

Á tardiña, unha vez rematada a homenaxe aos Dezas, terá lugar o especial fin de festa, da man de Bandaló!, que fará lembrar as verbenas tradicionais dos anos 30.