La piscina climatizada del Lalín Arena estará cerrada desde el 1 al 15 de agosto “por mor de la limpieza y de la desinfección anual”, según rezan los carteles colocados por el Concello. Pero Compromiso por Lalín no cree que esta sea la verdadera razón, sino “la falta de organización” del departamento que dirige el concejal Avelino Souto, al que pide que “deje de insultar a la inteligencia de los usuarios del Lalín Arena y del pueblo”. Recuerda que “ya hizo lo mismo” cuando se instalaron las máquinas nuevas, “diciendo que eran imprescindibles tantos días, cuando internamente se sabe que no es más que un problema de falta de personal, por no cubrir los períodos vacacionales que tienen los trabajadores”, arguye.