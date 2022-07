“Respeto todos los estilos musicales, incluso el reguetón, que no me gusta”

Este año las fiestas de Silleda contarán en su arranque con la actuación de la banda liderada por todo un veterano. El jueves 7 de julio, la segunda edición del Lacón Rock Stars en la Praza Siñor Afranio se abrirá con la actuación del combo silledense de rock&blues Sagafuga. Su frontman es un clásico de la escena musical gallega y se llama Julio González Ramos.

–¿Cómo recuerda su colaboración el mítico Nacional 525?

–La verdad es que nunca llegué a tocar con ellos. Tengo que decir que es en Silleda donde creamos lo que fue el germen de Nacional 525, con José Tábora, Alfonso Portas y Manolo Taboada. Después del grupo salimos Manolo y yo y se formó la banda tal y como se conoció después.. Yo en ese disco no toco pero sí soy coautor de una de las canciones, “Espasmo”. Esa fue mi aportación a Nacional 525.

–¿Qué tal le fue a su regreso de tanto tiempo en A Pobra de Trives?

–Muy bien. Yo cuando regreso al pueblo me integro en la Asociación de Músicos de Silleda, donde estoy muy a gusto. Ofrecí algún concierto en solitario como cantautor y, después, formé Sagafuga, que es la última formación que tengo y con la que vamos a tocar en las fiestas.

–¿En cuál de todos los estilos que abarca se encuentra más cómodo?

–Sí te soy sincero, realmente estuve cómodo en todo lo que hice en el ámbito musical. Creo que la música, independientemente de la formaciones o lo estilos, la considero y mantengo que es emoción, sentimiento y, sobre todo, dedicación. Mis orígenes hay que buscarlos en el rocanrol y el blues. También me considero un apasionado del jazz. Tengo respeto por todos los estilos, incluyendo el reguetón, aunque te parezca realmente mentira.

–¡No me diga!

–Evidentemente, no me gusta pero le tengo respeto porque es música. Me gusta recalcar que la labor del músico amateur, que es mi caso porque nunca llegué a ser profesional, creo que es importantísima. Tengo una cierta añoranza de cuando era pequeño y veía a la gente que tocaba en la Banda de Silleda. Era gente del campo, agricultores y ganaderos, que estaban todo el día trabajando como bestias en el campo y después se iban al ensayo de su banda de música. Tengo el recuerdo de aquellas manos de trabajar en el campo tocando los instrumentos. Eran músicos aficionados pero que en realidad tenían una dedicación, una pasión y un amor por la música realmente increíble.

–¿Qué vamos a escuchar en el concierto de las fiestas de verano?

–Tengo que reconocer que en el concierto que vamos a ofrecer el día 7 de julio volveré un poco a lo que fueron mis inicios en la música en Silleda porque es algo que me apetece mucho revivir. Tenemos pensado tocar algo de fusión y, sobre todo, rocanrol y blues. Ahora somos cuatro integrantes, que seremos los que ofreceremos el concierto. A la batería tenemos a Pepelu, al bajo está Julio César, a la guitarra está David Villar y un servidor a la guitarra y a la voz cantante.

–¿Versiones y temas propios se podrán escuchar esa noche?

–Casi todo el repertorio son temas propios. Incluso haremos un tema “fusionero” a medio camino entre el jazz y el rock, que es de las pocas versiones que haremos. Como te decía, los demás son temas propios con letra y música nuestra.

–¿Qué tal fue su experiencia con las formaciones de música coral?

–Es algo muy interesante. Cuando me fui de Silleda por cuestiones laborales a Trives fue cuando mantuve contacto con algunas de ellas, todas muy buenas, por cierto. Fíjate si me gustó, que llegué a ser presidente durante once años del Orfeón Trivés. Pero también estuve en otras formaciones corales y lo fui compaginando con los distintos grupos que llegué a formar. Fueron unos años muy bonitos y enriquecedores para un músico como yo.’