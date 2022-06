Hoxe, ás 20,00, Lola Varelapresenta no MOME da Estrada o seu libro, co título “Feminismo de proximidade”, unha escolma ou antoloxía de textos, diferentes artigos publicados en diversos medios (Diario de Pontevedra, Nòs Diario, Faro de Vigo, Galiza Livre, Portal Cultural Tabeirósmontes.com) cun fío conductor que é o feminismo, a crítica desde unha perspectiva de xénero. Nesta selección de artigos hai unha gran diversidade temática: mulleres no rural os delitos sexuais entre adolescentes, ou a decisión de non ter fillos, entre outros.