El consistorio de A Estrada acogió ayer la presentación de la II Feira dos Froitos Vermellos, un evento que convertirá a la localidad estradense en capital de los berries –o frutos silvestres– gallegos por segundo año consecutivo. El evento se celebrará el sábado, día 9 de julio, en el Novo Mercado, de 10.00 a 14.00 horas de la tarde.

La feria, organizada entre el Concello y la asociación Berries Galicia, incluirá una degustación gratuita de frutos rojos (12.00 horas), presentados de forma natural o elaborada, en forma de mermeladas, helados o repostería. Además, el evento contará con una sesión de showcooking y una degustación (11.30), también de balde, de cócteles sin alcohol para todas las edades. La jornada estará amenizada por la música de un DJ (a partir de las 11.00) y se realizará un sorteo entre los asistentes (13.30). Durante toda la jornada, la asociación Berries Galicia contará con un puesto informativo en el lugar del evento, dirigido a las personas que estén interesadas en cultivar frutos rojos.

Más participantes este año

La feria contará este año con más empresas participantes que en la anterior edición. La organización consiguió ampliar esta cifra, de 6 hasta 15, además de incluir otras 4 firmas que elaboran productos con frutos rojos. En esta ocasión estarán representadas en el evento las cuatro provincias gallegas, ya que habrá productores y elaboradores de toda la comunidad. Participarán en el evento, como productores, las entidades estradenses Frutas y Hortalizas Río Ulla S. A. T. y Biofruitgalicia, que acompañarán a Os Arandiños (Vilalba), Finca Arandeiras de Ferraces (A Baña), Finca A Estoxa (A Capela), Biogalaica 2011 S. L. (Palas de Rei), Finca San Miguel (San Cristovo de Cea), Adrián Crespo (Carral), Ecoarándano (Santa Comba), Terras do Norte (Castroverde), Berries do Camiño (Lugo), Susana Refojo (Dodro) y Finca de Teo, así como Ana Rey e Lorena Quan y Finca do Muíño de Cuíña, que proceden de la vecina comarca del Deza.

A la presentación de la II Feira Dos Froitos Vermellos acudieron Anxos Pais, concejala del Área de Desenvolvemento Rural e Actividade Agrogandeira, Óscar Durán, edil del Área de Promoción Económica, Comercio e Emprego, Verónica Rivas, representante de Biogalaica 2011, Eladio Cuíña, de Finca do Muíño de Cuíña y Ramiro Touceda, presidente de Berries Galicia y socio de Frutas y Hortalizas Río Ulla S. A. T. Durán destacó la importancia de la feria, como medio para impulsar los productos “buenos y de la casa” generados en el municipio, y para “dar a conocer” muchos de los “productores de frutos rojos de calidad” que hay en Galicia.

Por su parte, Eladio Cuíña señaló que “la Feira dos Froitos Vermellos supone una oportunidad” para Berries Galicia, ya que servirá para “fomentar el producto local, kilómetro 0 y de temporada”. En este sentido, desde la asociación recalcaron los beneficios de incluir los frutos rojos en la alimentación por todos los beneficios que aportan.

La asociación nacida para salvar la fruta local

Berries Galicia es la primera asociación de firmas gallegas que se dedican a la producción de frutos rojos gallegos, como fresas, arándanos, frambuesas, grosellas y moras, entre otros. La entidad vende un producto autóctono, sostenible y de alta calidad, tanto de agricultura ecológica como convencional y se creó con la intención de fomentar el producto local, para garantizar la supervivencia de las firmas gallegas. En la actualidad, Berries Galicia cuenta con 23 productores y con un total de 60 hectáreas cultivadas, en las que produjeron alrededor de 60.000 kilos de frutos rojos en el último año. La intención de la sociedad es seguir creciendo, para lograr recolectar unos 80.000 kilos el próximo año y 100.000 dentro de dos. Desde la asociación destacaron la necesidad de que los productores locales se “mantengan unidos” para competir contra los precios impuestos por las grandes áreas comerciales, que dificultan mucho un trabajo estacional como este.