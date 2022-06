El coordinador de Compromiso por Lalín y candidato a la Alcaldía, Rafael Cuíña, ataca al grupo de gobierno por la demora en la licitación del proyecto del centro dotacional de la calle Manuel Rivero. “Pretenden que pase como si no sucediese nada, teniendo que sacar una obra con una licitación de 600.000 euros más de lo proyectado y no me pienso callar”, dice.

Cuíña se refiere a un proceso administrativo que quedó desierto –se habían sacado a concurso la demolición de dos edificios de esta calle por un importe de 1,8 millones de euros– y recientemente el ejecutivo local preparó otro expediente cuyo precio tope de adjudicación está en 2,4 millones. Además de cuestionar este incremento del precio del proyecto apunta a que el gobierno modificó la propuesta del cuatripatito de crear en la parcela del antiguo colegio un albergue de peregrinos y anunció un museo de la música y las artes plásticas “y ahora ya ni se sabe qué hace pues lo que se podía hacer por una cantidad razonable ahora sale un tercio más caro”. Indica que tras este sobrecoste y la reforma al alza de las actuaciones en el CEIP Xesús Golmar la diferencia entre las cuantías previstas y las definitivas es de 700.000 euros. “El nivel de dilapidación de dinero público es alarmante con el gobierno de Crespo; es tal el desmadre que deberían dar explicaciones públicas”, aduce, al tiempo que cuestiona que se pidan créditos por 7 millones calculando en 9 millones la deuda municipal a finales del mandato. Inicio de las obras pendientes en el Golmar Después de años de demora ayer dieron comienzo los trabajos para dotar al CEIP Xesús Golmar de Lalín de un equipamiento necesario en el centro educativo con más alumnos del municipio. Lo que se acomete básicamente son dos pérgolas para proteger de los fenómenos meteorológicos tanto a los estudiantes como a los padres cuando van a recogerlos en las zonas de acceso al edificio educativo. Las obras más ambiciosas consisten en la cubrición del patio de Infantil y de la pista deportiva. La empresa Roibas Vázquez es la encargada de llevar a cabo los trabajos por un importe de 313.329 euros. Tienen un plazo de ejecución estimado de cuatro meses y tras varias previsiones de inicio que no se pudieron cumplir, finalmente gobierno y comunidad educativa acordaron que se realizasen nada más rematasen las clases.