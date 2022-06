Volven as festas de San Xoán a Camba e ao Sisto

Son moitas as celebracións que o San Xoán ten nas parroquias de Deza, que logo de dous anos en suspenso por mor da pandemia que estamos a padecer, volven con forza e concorrencia nos seis concellos. Logo de que as cacharelas encheran de fume e escorrentaran as meigas na noite máxica do San Xoán, moitos dezaos foron cara o Corpiño, o célebre santuario mariano que no seu día grande do venres 24, congregaba a milleiros de ofrecidos e media ducia de parroquias de Deza, celebraron as súas festas patronais honrando a San Xoán Bautista, con actos relixiosos e profanos. O San Xoán é o patrón en Anzo, Botos, Palmou e Vilanova de Lalín, Saídres en Silleda, O Sisto en Dozón, Toiríz nas Cruces e en San Xoán de Camba no municipio de Rodeiro. Algunhas destas relegaron ao patrón e teñen outras advocacións por festa principal e noutras faltan ramistas para levalas a termo, celebrando unicamente a parte relixiosa ou coma moito o xantar das casas con festeiros.

Non podendo asistir a todas elas, estivemos nas festas patronais de San Xoán de Camba e na do Sisto de Dozón. En Camba tiveron dous días de festa e un limiar con torresmada na noite de San Xoán. O día 24 venres, celebrouse a festa do patrón, con misa e procesión na que tamén saíron as imaxes do San Xoán, a Virxe, San Antonio e San Roque, estes dous últimos tiveron festa na xornada do 25, tamén con misa e procesión oficiada en ámbolos dous casos polo párroco Alvito García Fente. Da parte musical encargáronse o venres a orquestra Royal Espectáculo e un DJ e o sábado a charanga Leña Verde, a orquestra Finisterre e tamén un DJ.

No Sisto, o San Xoán non é festa principal senón a da Virxe do Rosario en outubro, pero o patrón da parroquia non quedou usen festa. Houbo misa solemne e procesión o venres 24, e de seguido sesión vermú coa charanga lalinense Ardores, que repetiu pola noite na verbena co grupo Panamá Band.

Hoxe domingo, quen quede con gañas de festa pode ir a de Palmoú que xa onte honrou a San Xoán e San Antonio, con actos relixiosos e verbena na que tocaron a orquestra M-5 Galicia e a charanga Leña Verde, que repite hoxe na sesión vermú, despois da misa e procesión que pon remate ao festexo parroquial.