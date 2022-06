El concello de A Estrada sigue en fiestas, con el sábado como tercera jornada del programa, que aprovechando el fin de semana, vino especialmente cargado. Si bien el tiempo no acompañó todo lo que los locales quisieran, la lluvia dio tregua la mayor parte del día, permitiendo que actividades como el pasacalles a cargo de la charanga Os Atrevidos, o la sesión vermú en la calle Ulla a las 13.00 pudiesen transcurrir con total normalidad.

Entre las principales atracciones del cartel para ayer esta la recuperación de los 3x3 de baloncesto, después de dos años de pandemia en los que no se pudo celebrar. La previsión era poder celebrar los de la tarde en la Alameda municipal, estrenándola así en este evento. No obstante, la organización decidió finalmente mover la competición al Coto Ferreiro ante las alertas de precipitaciones. También en el Coto la ex atleta de Taekwondo, Patricia Rodríguez, se encargó de enseñar defensa personal a jóvenes desde las 16.30 hasta las 20.30 horas, de manera gratuita.

A las 19.00 horas los más pequeños pudieron disfrutar de una fiesta de zumba en compañía de los Bolechas en la Praza do Mercado. Más tarde, a las 19.30 en la Alameda, la Banda de Gaitas de Barbude, junto a los grupos invitados Malante de Malpica y Orquestra Foles de Portugal, llevaron a cabo el Festival de Música Tradicional. Por último, a las 21.00 comenzó la verbena de la mano de la orquesta Galilea en la Praza de Galicia, y a las 22.30 en la Praza do Concello la gala por el 30 aniversario de Tequexetéldere, en colaboración con la Banda Municipal de A Estrada. Por otra parte, los más jóvenes pudieron disfrutar del Starta of Summer Festival, organizado por varios Djs de la zona, y con la actuación musical del artista de fama internacional, Henry Méndez, en la Alameda Municipal.