La agrupación musical Tequexetéldere celebrará hoy su tercera década de existencia. La Praza do Concello acogerá, a partir de las 22:30 horas, la Gala Tequexetéldere XXX Aniversario, un evento consistente en varias actuaciones de la agrupación estradense, que contará con la colaboración de la Banda de Música Municipal da Estrada.

La gala de hoy estuvo a punto de ser ejecutada en 2020, en el año que Tequexetéldere cumplía 30 primaveras, pero tuvo que ser aplazada por la pandemia. Dos años más tarde, la agrupación musical estradense celebrará su aniversario en pleno San Paio y en un recinto al aire libre, que podrá acoger a muchas más personas que el Teatro. Durante el acto, Tequexetéldere y la Banda Municipal interpretarán, además de la obertura, otras 6 o 7 piezas del grupo organizador, que estarán adaptadas por el compositor Simón Couceiro. Se instalarán dos escenarios diferentes, uno para la Banda y otro, para los bailadores de Tequexetéldere. En total, las dos entidades reunirán alrededor de 80 personas encima de los palcos.

La intención de la agrupación es repetir el formato utilizado durante la gala por el 25 aniversario, que se celebró hace siete años en el Teatro Principal. En aquella ocasión, Simón Couceiro ya colaboró con Tequexetéldere, agasajando a sus miembros con una obertura compuesta por él, e inspirada en 10 piezas tradicionales pertenecientes al repertorio de la agrupación estradense. Además, Couceiro adaptó, de forma magistral, otras obras de Tequexetéldere para que fueran interpretadas por la Banda Municipal. La idea de los organizadores de la Gala Tequexetéldere XXX Aniversario es continuar el camino iniciado con la fiesta realizada con motivo de los 25 años de la entidad. En esta ocasión el evento será, sí o sí, en la Praza do Concello, un lugar que puede albergar mucho más público que un recinto cerrado como el Teatro Principal. Según la organización, en caso de que el tiempo no acompañe se aplazará el concierto, al no encontrar ninguna otra localización válida en la que realizar el espectáculo en caso de lluvia.

Desde sus inicios, los dirigentes de la entidad tuvieron claro que su actividad no podía ceñirse, únicamente, al ámbito musical, si no que debían centrar sus esfuerzos en la conversación de todos los aspectos etnográficos que rodean a la música tradicional. Así fue, como desde entonces, el trabajo de la agrupación estradense no se restringió a la música y también encaminó su trabajo hacia la conservación de otros aspectos relacionados con la cultura popular, como las vestimentas o los juegos populares, entre otros.

Una entidad que busca conservar la cultura propia

Tequexetéldere nació en el año 1990 como una agrupación que pretendía recuperar y conservar la música tradicional de Galicia. En concreto, los miembros primigenios de la banda realizaron un minucioso trabajo en el que recopilaron varias piezas musicales tradicionales de diferentes lugares del municipio estradense, como Montillón, Codeseda o Baloira, entre otras. Con el paso del tiempo, Tequexetéldere fue creciendo, al mismo tiempo que ampliaba su rango de actuación, lo que llevó a la entidad estradense a continuar sus investigaciones en Lalín, Forcarei, Cuntis y otros ayuntamientos limítrofes. Posteriormente, este trabajo se extendió por toda la geografía gallega, convirtiendo a Tequexetéldere en un grupo muy reconocido a nivel autonómico, e incluso fuera de las fronteras de Galicia. Desde sus inicios, la directiva de la agrupación estradense tuvo claro que su labor tenía que estar relacionada con la cultura en general, no sólo con la música. Es por esto que, desde principios de los años 90, Tequexetéldere organiza conferencias de etnografía, realiza exposiciones de vestimentas tradicionales e instrumentos musicales, celebra muestras de pandereteiros y tiene ejecutado varios concursos de baile tradicional. Todo este trabajo, a lo largo de tantos años, se ha visto recompensado con multitud de actuaciones en toda Galicia, así como en Portugal, Asturias y varios programas de la Televisión de Galicia. En la actualidad, Tequexetéldere es una entidad que no para de crecer. Lejos de bajar su actividad, se podría decir que la agrupación estradense se encuentra en uno de los mejores momentos de su historia, algo que celebrarán hoy en su gala.