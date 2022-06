A finales de 2018 el Concello de Lalín presentaba una plataforma mediante la que los ciudadanos podían alertar de deficiencias en los servicios públicos. Desde su puesta en marcha, hace más de tres años, fueron resueltas la mayor parte de las 559 incidencias remitidas por particulares a través de esta herramienta TIC de mapeo.

Con la implantación de este recurso, disponible en el menú Incidencias de la página web https://www.lalin.gal/servicios, se buscaba una ágil identificación, comunicación, gestión y resolución de las deficiencias detectadas a nivel municipal, lo que debería llevar a un incremento de la confianza y de la seguridad de los vecinos de Lalín, ya que son ellos, de primera mano, quien pueden exponer esas deficiencias y ver cuál es la respuesta del Ayuntamiento para resolverla. Desde el ayuntamiento se destaca que esta actuación permite acortar sensiblemente los tiempos de gestión y de solución de cada deficiencia, siendo más eficientes y mejorando la satisfacción de los ciudadanos . Permite, además, almacenar y explotar una serie de información que puede servir de base a la hora de plantear ciertos planes o estrategias en zonas concretas del municipio.

Además también se necesitó de un sistema georreferenciado que facilitara la identificación de cada incidencia por parte de los ciudadanos y la gestión de la resolución por parte del Ayuntamiento. Este sistema permite monitorizar las actuaciones realizadas o pendientes y obtener información de ellas por zonas y plazos.

La mayoría de las quejas, alrededor del 70%, señalaban diferentes deficiencias en la iluminación municipal. Incidencias que la empresa concesionaria revisó y solventó en pocos días. La mayor parte de estos casos fueron causados por fallos en el sistema automático que coordina el encendido de la iluminación. La siguiente tipología de incidencias más frecuente fueron las relacionadas con desperfectos en las calles. baches, tejas que se mueven, baches o agujeros en el asfaltado fueron el 14% de las incidencias totales. Le sigue en el listado las deficiencias relacionadas con la basura. El 7% de los mensajes recibidos eran peticiones de vecinos del municipio requiriendo la limpieza de calles o lugares determinados o solicitudes de reposiciones de contenedores. Por último, los vecinos también pidieron soluciones para incidencias relacionadas con la jardinería (alrededor del 5% del total); sobre todo reclamando desbroces, podas de árboles o limpiezas de caminos; y también con todo el relacionado con las alcantarillas (el 4%) , es decir con su limpieza y con su mantenimiento.

Funcionamiento

El mecanismo tecnológico que ya está en marcha para el uso de los ciudadanos que, ante una deficiencia los ciudadanos pueden acceder vía web https://www.lalin.gal/servicios a la herramienta y comunicar la incidencia, vía texto o cuestionario, que se puede acompañar con una imagen. Acto seguido, el sistema de georreferencia mediante un SI” registra la incidencia y en función de sus características envía una alerta al responsable municipal técnico de la gestión diera servicio (agua, iluminación pública, instalación deportiva, vía pública, etc.) y al responsable político. En el seguimiento el ciudadano recibirá un retorno del estado de la incidencia comunicada (resuelta, no procede, etc.) y los responsables municipales conocerán también de la evolución de su estado.

De este proceso se puede obtener un mapeo de deficiencias no so geográfico, si no también por los diferentes servicios. Además el sistema permite hacer un seguimiento de las respuestas a las incidencias municipales por parte de las empresas concesionarias, sabiendo de esa manera su respuesta en cuanto a tiempo y eficacia, y pudiendo servir también para la vigilancia y control de los diferentes servicios externalizados.