Arte xacobea nos Camiños de Santiago

Outro apartado non menos importante é o dedicado ao Xacobeo ou peregrinaxe a Santiago de Compostela. O Concello dispón dun traxecto de 20 km de camiño para deleite dos peregrinos e, así mesmo, de albergues públicos e privados e servizos de hostalería esparexidos ao longo do seu percorrido para cubrir calquera demanda. Sen entrar noutras fonduras, hai que recoñecer que se trata dunha fonte de ingresos e, como non, un elemento publicitario de primeira categoría. De aí que, unha boa sinalización e unha gran atención a este colectivo, son imprescindibles.

No municipio sobrepóñense dúas estradas, a N-640, que vén de Lugo, e a N-525, que vén de Madrid, vía Ourense. Pois ben, co Camiño pasa o mesmo. Desde Taboada ata Dornelas, estremos do nacente ao poñente, dúas veredas corren superpostas de maneira que o Camiño de Inverno desde Ponferrada coincide coa Vía da Prata (chamada Camiño Mozárabe), que procede de Sevilla.

As pegadas artísticas deixáronse sentir por mor do noso Camiño Real, que é como se lle chamou sempre, e así temos: dous monumentos en Taboada, un en Silleda e unha placa homenaxe na Bandeira a D. José Espiño Matos dedicada pola Asociación Camiño Mozárabe, Vía Plata de Ourense. Continuando o guión da publicación pasada. Falaremos do Santiago Andante de Berredo, o Peregrino Anónimo sobre debuxo de Francisco Alén, o Peregrino de Madeira de José Luis Alonso e a homenaxe ao sacerdote D. José Espiño seguindo a orde dos lugares por onde se pasa de camiño a Santiago.

Santiago Andante.

Executado por Jaime Berredo Pulleiro, representa ao Apóstolo con bastón e libro, inspirado, segundo palabras do autor, na imaxe de madeira que aparece na parroquia de O Sexo de Agolada. A obra encargada por José Luis Tejo, sendo concelleiro de Cultura na lexislatura de Juan Salgueiro, foi colocada no ano 1999 no adro que está fronte á igrexa de Taboada, da que o retablo está dedicado, como a parroquia, ao Apóstolo Santiago. Segundo me indica Berredo, a pedra era de granito de Parga (Lugo), pero comprada na cantería artística de Félix Gil en Riocalvo, Negreiros.

Jaime Berredo Pulleiro naceu en O Sexo ( Agolada) e rexentou o Bar Alaska en Lalín, tendo feito moitos Santiagos para tendas da Rúa do Franco e a Raíña en Compostela en formatos máis pequenos.

Peregrino Anónimo.

Escultura deseñada polo debuxante e pintor silledense Francisco Alén Pena (Picho) e executada polos alumnos da segunda Fase da Escola San Lourenzo de Carboeiro, durante os anos 1995-1996 baixo a dirección do docente Antonio Gil. Esta obra, feita nunha soa peza de granito, representa a un peregrino pola simboloxía que descrebe: Cuncha de vieira, bordón con cabazo para auga, capa e botas. Só aparecen estes elementos, sen personalizar, onde o que destaca é a vestimenta. Está situada na Área de Santiago ou Campo da Festa, en Taboada, preto do Camiño Real, Camiño Mozárabe, coñecido hoxe como Vía da Prata. Na entrada do Camiño Real hai un chito de pedra que indica que desde este lugar hai 44,352 km ata chegar á Praza do Obradoiro en Compostela.

Así mesmo, é interesante ver tanto a igrexa de Taboada do século XII, moi reformada, como un singular cruceiro que se acompaña dun sarcófago antropoide e doutra escultura dedicada ao Apóstolo, obra de Berredo da que xa falamos liñas atrás. Esta igrexa permanece aberta na temporada alta das peregrinacións, para selado da credencial e información do peregrino por Julio, guía moi atento. No seu interior destaca, como non podía ser menos, o retablo principal que trata da obra barroca da batalla de Clavijo.

Francisco Alén Pena é natural de Silleda. Realiza os seus estudos na Escola de Artes e Oficios Mestre Mateo de Santiago de Compostela. Imparte cursos de debuxo artístico e pintura por diversas localidades da comarca, ao tempo que figura como encargado da Casa da Cultura do Concello de Silleda, destacando as súas iniciativas nos deseños das carrozas do Pai Noel da Bandeira ou dos Reis Magos de Silleda, ademais da organización da Romaría do Rapaz de Siador e outras varias como actos en Carboeiro ou na Semana Verde. Tamén ao longo da súa vida laboral realiza varias exposicións por cidades e vilas como Silleda, A Bandeira, Vigo, Vilagarcía, Vila de Cruces e Ourense, entre outras, así como distintos encargos, entre os que cabe mencionar os carteis dedicados ás Letras Galegas, que figuran no CEIP da Bandeira.

Peregrino de Madeira.

Obra situada na Casa da Cultura de Silleda, feita no ano 1995 polo escultor silledense José Luis Alonso Abeledo. Representa a un peregrino co seu bastón con cabazo e capa con cunchas de vieira. Igualmente está ataviado cun sombreiro coa cuncha. A particularidade da súa escultura é que está feita nunha soa peza en madeira de carballo.

O autor é nado en Meixomence de Ponte (Silleda). De formación autodidacta, fixo da talla e escultura a súa razón de ser, se ben tamén traballou a pintura e a pedra. De feito, o traballo en pedra foi a súa profesión, era marmorista, facendo cruceiros, chemineas, etc. Como moitas veces ten dito, a pedra é un elemento nobre que pouco a pouco vai descubrindo o que queres facer. Por outra banda, o elemento figurativo está presente na maior parte das súas obras en madeira, caso dalgunha feira ou da obra que traemos a estas páxinas, anque tamén fai outras representacións como a Casa do Concello, a igrexa de Silleda, expostas tamén na Casa da Cultura permanentemente, ou parte das instalacións da Semana Verde, que regalou á Feira Internacional de Galicia. Admirador de Miguel Ángel, escapa da madeira que se torce moito coma o eucalipto, destacando o uso do castiñeiro ou do carballo, pola súa dureza.

Pedrón de José Espiño Matos.

Placa homenaxe inscrita nunha rocha e dedicada ao benfeitor do Camiño D. José Espiño Matos, polo famoso escultor ourensán Nicanor Carballo nun pedrón de 150 kg traído da Pena Carneiro e colocado na Bandeira ao pé da estrada xeral. Foi chantado o 24 de outubro de 2009 pola Asociación Cultural Amigos Vía Plata e Camiño Mozárabe de Ourense sendo a directiva nesa época a seguinte: José Luis Rodríguez Cid, presidente; José Antonio Quintas, vicepresidente; José María Lamela, secretario; Manuel Fernández Debén, tesoureiro. A inscrición da placa reza da seguinte maneira: En homenaje al RVD. D. JOSÉ ESPIÑO MATOS Por toda la colaboración realizada a lo largo de su vida en favor de este Camino. Bandeira 24 de Octubre 2009.