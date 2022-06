Una de las tres Casas do Maior de Deza ya tiene lista de espera

A finales del año pasado, las promotoras de una Casa do Maior en Duxame y en Agolada tenían ya el alta de Política Social para comenzar a funcionar, mientras que la de Dozón estaba con los últimos retoques. Ahora, medio año después, A Oliveira, como se llama el centro de la parroquia cruceña, ya tiene sus cinco plazas cubiertas y cuenta con lista de espera por si se produce alguna baja. Su emprendedora, Cristina Arias Couso, explica que al centro acuden personas de entre 70 y 86 años, que no se conocían previamente y que gracias a esta convivencia diaria disfrutan en grupo de actividades como manualidades y “juegos de mesa como las cartas o el parchís, al que alguno antes no sabía jugar”.

Relacionadas Las Casas do Maior de Agolada y Cruces están ya listas para recibir a sus primeros usuarios