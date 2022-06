Las fiestas del San Paio 2022 daban ayer el pistoletazo de salida con la celebración del San Xoan en el aparcadero del Teatro Principal como eje central de la jornada. Si bien el grosso del programa cultural y de ocio se guarda para hoy, mañana y domingo.

Pese al mal tiempo, con lluvias intermitentes, los habituales puestos de juguetes, ropa, complementos y demás ya empezaban a levantarse en la calle Iryda desde por la mañana, al igual que los de comida en la Calvo Sotelo, mientras que en la Praza da Feira las atracciones ultimaban los últimos detalles para acoger a los primeros niños a las 18.00 horas, cuando el programa dejaba establecido que iniciarían la actividad.

También a esa hora, los escaparates de los comercios de las calles Calvo Sotelo y Ulla exhibieron varias imágenes de la exposición fotográfica O San Paio que foi, que estará disponible hasta el final del calendario festivo. En total, la muestra cuenta con 35 instantáneas, de las cuales 23 ya se habían expuesto el año pasado, en la primera entrega de esta iniciativa, y otras 12 son de nueva adquisición. La mayor parte de ellas datan de las décadas 50 y 60 y muestran las actividades cotidianas de vecinos y vecinas de la localidad antaño. Se trata así de una actividad relacionada con la memoria histórica, que pasa a formar parte del gran abanico de opciones de ocio planeadas para estos días.

Finalmente, a las 21.00 horas se llevó a cabo el encendido del alumbrado, dando por inauguradas las fiestas. Con todo, el frío y las lluvias intermitentes afectaron a esta primera jornada, haciendo que el ambiente festivo no se percibiese a penas hasta el final de la tarde, con el comienzo de la sardiñada de San Xoan, y finalmente el concierto de Baiuca en la plaza del Concello, una actuación cedida por la Diputación de Pontevedra.

Actividades para hoy

Con todo, hoy es el primer día de actividades del programa, empezando por un programa de Radio Estrada a pie de calle a las 10.30 horas, en la Calvo Sotelo, la tirada de bombas a las 11.00, acompañada de un pasacalles a cargo de la charanga TNT, y el concierto a las 12.30 de Os Lóstregos y Marietta, que se mueve al Teatro Principal a causa de la lluvia, esto sólo por la mañana.

Por la tarde, a las 18.00 las atracciones de la Feira vuelven a abrir, y la charanga TNT sale de nuevo a la calle. A las 19.00 es hora de música para los más pequeños, con un concierto infantil en la Praza do Mercado, si la lluvia no obliga al aplazamiento, y a las 20.00 la escuela de baile Sondodance celebra su anual exhibición en el Coto Ferreiro. La Nocturna base tendrá lugar a las 21.00, una hora antes de que David Amor dé el pregón de las fiestas en las Praza do Concello, o en el Teatro Principal en caso de mal tiempo. En esta misma ubicación, a las 22.30 horas Treixadura tocará su nuevo disco en primicia. Mientras, a las 23.00 les tocará a los de la categoría absoluta de la Nocturna, y para despedir la jornada, a las 00.00 y 00.30 horas, las Orquestra de Foles de Portugal amenizará el ambiente en la Zona dos Viños, y la orquesta Cinema hará lo mismo en la Praza de Galicia.