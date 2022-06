Lalín distingue a sus ases del deporte en una gala catorce años después

El multiusos Lalín Arena fue este miércoles pasado una fiesta. Y lo fue gracias a la celebración 14 años después de la Gala do Deporte de Lalín. Balonmano y atletismo coparon la mayoría de los premios otorgados por el jurado del evento que reconoció a los ases del deporte local en la temporada que acaba de finalizar. El solemne acto estuvo presidido por el alcalde José Crespo, al que acompañó el vicepresidente segundo y conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, además de varios miembros de la corporación municipal. La cita estuvo presentada por el locutor de Radio Lalín, Gúmer Portas, y en ella también se proyectaron varios vídeos promocionales de la capital dezana.

Por lo que respecta a los resultados de la votación, estos fueron los premiados: Pachi (mejor deportista masculino), Marta Varela (mejor deportista femenina), Beltrán Rivas (promesa masculino), Marta Lázara (promesa femenino), Jose Domínguez (máster masculino), Rocío García Eiras (máster femenino), Balonmán Lalín (mejor club), José Manuel Alonso Acevedo (reconocimiento a la trayectoria a título póstumo), Coreti (reconocimiento al patrocinador), Xoán Manuel Ledo (mención al mejor deportista que juega fuera de Lalín), Cecilia Cacheda (mención deportista femenina que juega fuera de Lalín) y Mundial de Enduro (mejor evento deportivo). De todos ellos, los ausentes fueron Marta Lázara (recogió Antía Framiñán), Rocío García Eiras (recogió Nacho Castro) y Xoán Ledo (recogió su padre Juan Ledo). Además, el momento más emotivo de la tarde-noche fue el protagonizado por la viuda de Acevedo, Luisa Victoria Rodríguez Gómez, que recibió el galardón en recuerdo al malogrado técnico de manos del regidor municipal lalinense.

La gala se inició con la bienvenida llevada a cabo por el concejal de Deportes de Lalín, Avelino Souto, que destacó la calidad de todos los nominados y la intención del Concello de consolidar la gala en el calendario de eventos de la localidad. Siguiendo con los parlamentos, José Crespo y Diego Calvo fueron los encargados de bajar el telón al acontecimiento con sendos discursos. Crespo destacó en su intervención que “con estos premios reconocemos además de la trayectoria individual y colectiva de nuestros deportistas, también a eventos que proyectaron la imagen de Lalín a nivel internacional, la generosidad de empresas que ayudan económicamente a los clubes a salir adelante y el recuerdo de personas que por su trayectoria deportiva y su forma de ser dejaron una profunda huella en nuestro pueblo”. Mientras tanto, Diego Calvo cerró el programa indicando que la gala “constata que los deportistas lalinenses cogen el testigo de los anteriores, como se demostró en la entrega de premios a representantes de disciplinas como balonmano, rugby, atletismo o fútbol a nuevas promesas y figuras consagradas, todos ellos, grandes embajadores del municipio de Lalín y del deporte gallego”.

Desprecio

Sin embargo, no todos los clubes y entidades deportivas de Lalín se sintieron el miércoles representados durante la celebración de la Gala do Deporte. Es el caso del Gimnasio Vitalqui de la localidad, que mediante un comunicado en sus redes sociales ha querido mostrar su desacuerdo con el criterio elegido para convidar a los clubes. En él se indica que “nuestro club no fue invitado al evento y por tanto no participamos en el mismo. Creemos que esto es un desprecio tanto a nuestro club como a todos los deportistas que lo conforman”. Y añade que “si 40 años de trayectoria y de éxitos deportivos de forma continúa non son suficientes –no sólo para un reconocimiento, sino simplemente para una invitación– algo esta fallando en la gestión deportiva en Lalín. Desde aquí nuestra sincera felicitación para todos los que fueron reconocidos en la gala”.

Los responsables del Vitalqui le recuerdan a los organizadores de la gala que “en la actualidad contamos con más de 150 licencias, la mayoría de niños en edad escolar, que practican el kung-fu día a día. Además, en la temporada 2020-2021 tres miembros de nuestro club se proclamaron campeones de España, y esta temporada cuatro individuales se alzaron con el título de campeones de Galicia, y en el Gallego celebrado en Lalín tres equipos fueron campeones, junto un segundo, un tercero y dos cuartos”. El comunicado del Gimnasio Vitalqui de Lalín recibió numerosas muestras de apoyo después de aparecer en su cuenta de Facebook.