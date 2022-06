El diputado de Infraestruturas, Gregorio Agís, muestra su sorpresa “ante el ridículo que hace el PP de Silleda, pleno tras pleno, en la Diputación”, después de que los populares exigiesen en la sesión de ayer que el nuevo sendero peatonal entre Toiriz y el enlace con la N-525 contemple la dotación de saneamiento para las viviendas de la zona.

Agís le recomienda al PP y a su portavoz, Ignacio Maril, “que se frenen un poco porque no saben de qué hablan, no tienen ni idea del proyecto que, por supuesto, contempla todos los servicios, como hace siempre este gobierno en las actuaciones en infraestructuras”, y añade que “el PP deje de intentar buscar réditos de esta forma tan lamentable, en este caso porque no conocen el proyecto y se dedican a inventar”. Por último, anima a Ignacio Maril “a que este esfuerzo continuado por hacer el ridículo lo emplee para instar a la Xunta a que en el reasfaltado que anunció para la carretera autonómica de Laro se incluyan senderos peatonales y todos los servicios que no están contemplados, como debe ser en una actuación del siglo XXI, porque allí también hay viviendas y los residentes tienen derecho a salir de sus casas con seguridad”, concluye el responsable de Infraestruturas.