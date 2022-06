As comarcas berran “meigas fóra!”

O solsticio de verán, o 21 de xuño, marca o paso á época estival, pero para moitos a verdadeira entrada nesta estación non se produce ata chegaren o 23, data na que se celebra o San Xoán, e se produce a noite máis máxica do ano. É por iso que hoxe si é oficial: é verán.

Así, as comarcas érguense hoxe cunha resaca mística, despois dunha noite de saltar cacharelas ao berro de “meigas fóra”, de sardiñas, churrasco, cánticos tradición. Pois o certo é que tras dous anos de parón forzoso por mor da pandemia, os veciños e veciñas da zona xa tiñan ganas de purificar as almas, como demostraron a alto número de eventos celebrados na pasada noite en honor a esta tradicional festividade.

En A Estrada, por exemplo, o protagonismo levárono tres celebracións. Por unha banda, a cacharela do casco urbano, organizada polo Concello, dentro do marco das festas do San Paio. A cita tivo lugar las inmediacións do Teatro Principal, onde se dispuxo unha carpa para albergar a imprescindible sardiñada, con seis mil unidades doadas gratuitamente polas peixerías das zona, ademais do polbeiro, e a actuación musical de Regatos. O evento comezou ás 22.00 horas, e ás 24.00 prendeuse o lumeiro para que os asistentes o puidesen saltar. Media hora máis tarde, a festa continuou da man de Baiuca, cun concerto na Praza do Concello. Mentres, o Areal de Berres tamén recuperou a celebración, con todos os ingredientes presentes no casco urbano, pero cunha diferencia, o rito emblemático desta festa para o acendido da cacharela. Tamén en Couso, a asociación A Praiña organizou a súa propia proposta para a data.

Por outra banda, en Lalín recuperouse a Cacharela de San Xoán, organizada pola asociación de veciños e veciñas da Cacharela. Primeiro, ás 12.30 horas, celebrouse unha misa no baixo de Lela, e xa pola noite tivo lugar a mítica cea, cun menú de 5 euros para o adultos e de 3 para os cativos menores de 12 anos. Os asistentes tamén contaron con música para animar a reunión, a cargo de Pachi Show. Cabe destacar que ademáis de sufragar os gastos do evento, os fondos recaudados nesta cea van destinados a ONGs locais. En total, onte había 498 inscritos para esta xuntanza.

Do mesmo xeito, en Silleda a Noite Máxica volveu ao Barrio das Baratas, con máis de 200 asistentes, cifra récord, sardiñada, queimada, conxuro, e sobre todo: moito baile.

Malia que estas eran as citas máis populares, a oferta para pasar a noite máis máxica do ano era extensa. En Agolada, por exemplo, o Concello organizou unha xornada festiva no entorno dos Pendellos. Así, a partir das 21.30 horas, os asistentes puideron desfrutar de sardiñada, torresmos, fogueira, e música da man do grupo tradicional Bico de Troula.

En xeral, parece que os habitantes das comarcas botaban de menos esta celebración, data inesquecible no calendario festivo galego.