Os nenos son como as estrelas, nunca hai demasiados (Madre Teresa de Calcuta).

Despois de case dous longos anos percorrendo as rúas desertas de Codeseda, o meu pobo, convertido pola COVID-19 nunha aldea máis da Galicia baleirada, cun tremendo sentimento de impotencia por non poder facer nada máis que esperar a que este pesadelo rematase, aínda resoa nos meus oídos a algarabía daqueles fantásticos días, transformada de súpeto en brutal silencio, que estremecía o meu corazón coa ausencia de toda esa xente que nos acompañaba acotío, sobre todo dos nosos queridos nenos, que tantas primaveras ateigaron por centos estes camiños, para aprender xogando, libres coma o vento nesta singular aldea, que o Museo Etnográfico Casa do Patrón fixo rexurdir das súas cinzas cuán ave Fénix, volveron por fin os cativos dos colexios galegos, abarrotando a rúa, os campos e as dependencias do Museo.

Superada a fase crítica da pandemia, por fortuna fomos recuperando lentamente o ritmo, ata encher de novo a aldea de nenos de todas as idades procedentes de ducias de colexios galegos, ata o límite da nosa capacidade física e humana, porque a nosa vontade é sempre acollelos a todos eles cos brazos abertos, sendo o noso desexo máis profundo que podan coñecer esta fonte de cultura do corazón de Galicia, todos e cada un dos colexios galegos, porque somos conscientes de que neles se atopa o futuro do noso pobo.

Como dixemos en repetidas ocasións, das múltiples satisfaccións que nos leva dado este Museo, a meirande é, sen dúbida algunha, a de ser anfitrións e convivir días enteiros cos milleiros de nenos que cursan Infantil, Primaria, ESO, Bacharelato ou FP nos centros educativos de toda a xeografía galega: públicos, privados e concertados, grandes, pequenos e medianos... que teñan a ben visitar a Casa do Patrón.

Volveron por fin os meses de bulicio, risas, carreiras e xogos en pleno contacto coa natureza na idílica aldea de Codeseda, transformando unha vez máis as salas de exposición e de actividades da Casa do Patrón en verdadeiras aulas, nas que compartimos numerosas experiencias e coñecementos sobre a singularidade da cultura do mundo rural galego, ao mesmo tempo que conseguimos a dinamización total e absoluta da nosa aldea, o castro de Doade e a súa contorna.

Mil grazas aos nenos, aos seus pais, aos profesores, aos choferes dos autobuses que aquí os trasladan. Estamos en débeda con todos eles por achegar a tanta infancia e xuventude, que nos brindan tan fantástica e alegre compañía, á que non regateamos esforzos en facilitarlle o coñecemento, a difusión e a transmisión do enorme acervo histórico, cultural e natural que acubilla a Casa do Patrón.

Coa finalización do curso e chegado o remate de tan continuada e intensa actividade nos últimos meses, tan só nos queda o consolo de que, a partir do mes de setembro, comezaremos xuntos unha nova e emocionante etapa das nosas vidas, con máis visitas a este conxunto etnográfico feito á vosa medida, no que volveremos a vivir moitas e novas experiencias para seguir gozando da inmensa riqueza da nosa Galicia nun ambiente didáctico, ameno, natural e saudable.

Lembrade que o vindeiro día 20 de agosto, sábado, estades todos invitados á unha orixinal e fermosa xornada etnográfica, musical, gastronómica e de goce da natureza: a XXIII edición da Malla Tradicional de Doade, Festa de Interese Turístico de Galicia.

Que a forza e a sorte vos acompañen nas vacacións do verán e nas vosas vidas!

*Director do Museo Etnográfico Casa do Patrón, de Doade (Lalín)