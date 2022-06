Un vecino de A Estrada interpuso una denuncia ante la Guardia Civil, después de que su vehículo, un Renault Clio del año 2000, amaneciera el domingo con serios desperfectos en su carrocería.

Presuntamente, el dueño del automóvil dejó el vehículo estacionado toda la noche en el aparcamiento situado en la Avenida América, justo en frente de la Praza do Mercado. Según el propietario, cuando fue a recoger el vehículo a la mañana siguiente estaba aparcado en el mismo sitio, pero con importantes daños que incluían un faro roto y una rueda pinchada. En las inmediaciones no se encontraron trozos rotos de las zonas del coche afectadas, lo que sugiere que los desperfectos no se produjeron en el lugar donde se encontró el automóvil. En estos momentos, la Guardia Civil está estudiando el caso denunciado para tratar de esclarecer los hechos.