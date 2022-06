Os derradeiros de Merza

Nos últimos anos, estudar no CEIP de Merza era como formar parte dunha familia numerosa, e sei do que lles falo: os alumnos, 11 no anterior curso e 8 no presente, compartían aula, aprendendo cada un ao seu ritmo pero bebendo tamén coñecementos e aportacións dos compañeiros de maior idade. Pode haber algún aspecto negativo, como o feito de que nun futuro Antón, Susana, Álex, Senén, David, Olalla, Anxo e Carla teñan certas dificultades para socializar nun centro educativo con moitos máis estudantes. Ou non, porque xa van acostumados a ter amigos de distintas idades ás súas.

Inaugurado tralas Navidades de 1980

Onte rematou o curso, pero en Merza ademais chegou ao seu fin unha etapa educativa que arrancou fai 42 anos, en 1980. Tralas Navidades dese ano inaugurouse o centro, como lembra un dos seus primeiros alumnos, Xan Blanco. Acababa de trasladarse coa súa familia a Merza desde Vigo e comezara o curso, terceiro de EXB (o actual terceiro de Primaria) no CEIP Nosa Señora da Piedade. Tralas vacacións, o alumnado de Merza, Fontao e algunha parroquia cercana estreou as instalacións. O centro nos seus mellores tempos chegou a ter 120 estudantes e unha ducia de docentes, “pero empezou a perder matrículas ano tras ano”. E o motivo foi algo tan simple como a falta de comedor. Si contaba coas instalacións, pero nun inicio as familias descartaron empregalas, xa que os estudantes vivían moi cerca, así que foron desmanteladas. E despois, a matrícula caeu en picado precisamente por carecer de comedor, de maneira que moitos estudantes de Fontao (que lembremos, é o segundo núcleo con máis poboación do municipio) escollen como centro educativo o do casco urbano de Cruces ou o de Silleda, porque ao teren comedor os proxenitores poden conciliar dunha maneira máis fácil.

"A falta de comedor motivou a caída continuada de matriculas"

Blanco tén claro que o peche do centro é a culminación “dun asasinato lento e silencioso, como ocorre co radón”nos edificios de granito. Cre que a carencia de comedor podía terse solventado cun servicio de catering que atraese aos nenos dos núcleos máis proximos, xa que hai algunha que outra familia numerosa que, de matricularse no centro, axudaría a salvar ese mínimo de cinco estudantes para manter unha unidade.

Pero nese “asasinato lento e silencioso” tamén tivo que ver o cambio de docentes todos os anos, para que non collesen arraigo no centro e, en caso de anunciar o peche desde Educación, non se argallase unha loita á que se sumase a veciñanza, como ocorreu en 2013. Nos dous últimos cursos si houbo algunha solicitude de reserva de praza, que ao final non fructificou. E tralo peche do CEIP, pode vir o de panaderías, supermercados e outras tendas da zona, xa que moitos pais fan as compras alí onde estudian os seus nenos, para aforrar tempo e desprazamentos.

Campaña nas redes dende o Concello

Meses atrás, Educación trasladoulle a Xuntos polo Noso Concello que era inviable manter o CEIP de Merza con tan poucos alumnos. A concelleira de Educación, Mireya Otero, explica que onte houbo Consello Escolar e non hai constancia de que neste periodo aberto de matrículas definitivas haxa novas peticións. E canto á propia Consellería de Educación, limitouse a responderlle a esta Redacción que “o período de matrícula abriu o día 20. Unha vez que remate teremos datos”. De calquera maneira, dos 4 alumnos que tería para o curso que vén o CEIP de Merza, dous xa pediron matrícula en Piloño, e os outros dous na Piedade. Otero explica que desde as redes sociais o Concello de Vila de Cruces fixo unha campaña para incentivar as matrículas, pero non tivo repercursión.

Tras o seu peche, o Concello pode pedir a desafectación do centro e adicalo a outros usos. Xa en tempos do PP, algunha vez se deixara caer a idea de reconvertilo nun centro de día para as persoas maiores, como lembra Xan Blanco. Por de pronto, do 10 ao 15 de xullo acollerá os concertos do Galaico Brass Festival, como en anteriores edicións.