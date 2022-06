Los vecinos de la parroquia estradense de Loimil han reclamado ayer la necesidad de que el Concello o la compañía telefónica responsable, finalicen las labores de expansión de fibra óptica en la zona, dado que en la actualidad el acceso a este bien está disponible sólo en algunas zonas, dejando sin cobertura a muchas otras viviendas.

Los habitantes que todavía no disfrutan del servicio, concentrados en los lugares de Chelos, Loimil do Carballo, A Sonbreira, Penaporrín y parte de Castrovite, demandan al gobierno local que ejecute las obras pertinentes para dotar de internet de alta velocidad a las casas que todavía no disponen de el, dada la importancia de este servicio hoy en día, especialmente tras la pandemia, que ha obligado a muchos a desplazar el lugar de trabajo a casa. Mencionan también lo crucial que es para los estudiantes de esta área rural, y la desigualdad de oportunidades que supone el hecho de que en una misma parroquia, algunos sí tengan cobertura y otros no.