El galardón será entregado en la nueva sede del Consejo General de Enfermería, en Madrid, el próximo miércoles 7 de julio. Mientras, los profesionales del centro de salud de la localidad ya han recibido la noticia, que según confiesa la Coordinadora de Servicio, Maite Matalobos, “ha sido acogida con mucha alegría”. La responsable también ha explicado que “es un orgullo que otros compañeros de gremio valoren nuestro trabajo tan positivamente, y supone un impulso para seguir mejorando en la atención que prestamos día a día”.

En total, este centro médico cuenta con 29 profesionales de la enfermería, especializados en diferentes campos. Además, cada año reciben numerosos estudiantes que acuden a realizar prácticas o finalizar su especialidad, y no sólo de Galicia, sino incluso de otras partes de España. Así informa Matalabos, que asegura que “hemos recibido incluso a estudiantes de Barcelona, que pidieron este destino para finalizar su formación, porque habían escuchado hablar de la buena reputación del centro”.

A esa buena reputación se suma ahora una nueva medalla, que sin duda actuará de reclamo a la hora de seducir a jóvenes sanitarios que emprendan su carrera profesional. Asimismo, el Coordinador del centro, Juan Sánchez, se ha hecho eco de la noticia declarando que “es un reconocimiento merecido, para un equipo de enfermería con mezcla de juventud y experiencia, motivado, preparado, resolutivo, y que funciona de forma armónica, liderando en el ámbito asistencial, además de mantener una fuerte implicación en proyectos de investigación e innovación”.

Mejor Servicio de Atención Primaria en cinco ocasiones

Si bien esta vez el protagonismo se lo lleva el equipo de enfermería, este no es el primer reconocimiento que cosecha el centro de salud estradense. De hecho, la institución ha sido destacada como la mejor de España en el ámbito de la Atención Primaria en un total de cinco ocasiones, según los premios BIC, Best in Class, otorgados por la publicación sanitaria Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. Conseguir abrirse paso en el escenario sanitario estatal no es fácil, y más difícil resulta todavía el convertirse en referente en este ámbito, manteniendo el podio a lo largo de los años. No obstante, la combinación entre una asistencia eficaz y cercana y un papel proactivo en el campo de la investigación, han resultado ser las claves del éxito para el centro de salud estradense.