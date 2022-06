La programación cultural de Rodeiro para julio arranca el día 1, en el Centro Cultural Manuel Lamazares, con una sesión de magia. El día 8 en la Praza do Concello toca A bruxa Maruxa que non quería ser bruxa, y el 15, en la Praza do Parque, recala Antón Patiño con A gaita galega. El día 29 tendrá lugar Un conto musical. Todas las actuaciones serán a las 20.00, y el día 29 además, a las 23.00 horas, actuará Sés, en Gumersindo Areán.