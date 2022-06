“Me encanta enseñar a las mujeres a saber qué hacer en caso de riesgo”

El pabellón Coto Ferreiro acogerá el próximo sábado de 17.00 a 20.30 horas un seminario gratuito de defensa personal femenina, una actividad organizada por el Concello de A Estrada junto a la Asociación Woman Defense, de la que forma parte la taekwondista Patricia Rodríguez. La estradense será una de los tres monitores que durante esta jornada intentarán dar a las asistentes una serie de pautas básicas para defenderse ante cualquier tipo de agresión física. Para asistir no es necesaria inscripción previa.

–¿Cuál es el objetivo de este seminario?

–Lo que se busca es que las mujeres que asistan aprendan una serie de herramientas para poder defenderse en situaciones reales de agresión. Es importante saber qué hacer en caso de un intento de robo, de un intento de violación... de cualquier tipo de ataque o cualquier invasión de su espacio. Está además dirigido a todas las edades.

–La conocemos por su trayectoria como taekwondista pero no esta faceta como profesora...

–No, porque esta faceta mía surgió hace poco. Es cierto que siempre me gustó la defensa personal pero fue ahora cuando me saqué el examen para instructora nacional. Es algo al margen de mi trabajo y no le dedico mucho tiempo. Yo diría que es más como un hobby. Me encanta ayudar a mujeres a que sepan qué hacer en situaciones de riesgo.

–¿Qué es lo primero que le explican a una mujer cuando llega a sus seminarios?

–Lo primero es que sepan que no es necesario que sean deportistas. Esto lo puede hacer cualquier mujer con cualquier edad. Son seminarios en los que se lo pasan súper bien y descubren que el saber defenderse y cómo actuar en estas situaciones sube tu autoestima.

–¿Y el siguiente paso?

–Inicialmente siempre tienen que buscar el evitar o escapar del conflicto. Si esto no se puede dar evidentemente llega el momento de defenderse. Una vez llegado el conflicto hay que saber cómo actuar, con diferentes tipos de agarre que nos permitan soltarnos y que no vaya a más, dependiendo de cada situación. Todo pasa por intentar escaparse de esa situación. Hay que evitar la pelea, salir de ahí y escaparse.

–Estamos hablando sin embargo de situaciones en las que puede haber diferencia de fuerza entre agresor y víctima.

–Es cierto y puede parecer difícil, pero no lo es si sabes cómo actuar. Ni siquiera es necesario tener una gran condición atlética ni ser una deportista para hacerlo. Simplemente tienes que saber técnicas que te permitan dar la vuelta a ese tipo de situaciones. No es lo mismo contarlo que verlo.

–Son conocimientos para andar más seguro por el mundo.

–Por supuesto. Puedes verte en situaciones complicadas en cualquier momento. Que te quieran quitar el bolso, llevar para un coche... Hay muchas situaciones de este tipo por eso son seminarios que atraen a mujeres de todo tipo de edades. En el curso al que fui hace unas semanas había desde chicas jóvenes a mujeres de más de sesenta años.

–¿Quiénes son los encargados de impartir este seminario?

–Lo imparto yo y un chico que se llama Jonathan Martínez. Luego también hay un instructor que es entrenador de Krav magá y otras disciplinas y que además está en la federación española de lucha de director técnico, Héctor Mateo.

–Para terminar, ¿cómo marcha ese retorno a la competición?

–Pues no marcha muy bien. Las lesiones, llegados a una edad, condicionan mucho. Me volví a lesionar en un pie, así que decidí no volver a competir por el momento. Por eso comencé a meterme en este mundo, que es algo que no me exige tanto y también puedo compaginar mejor con mi trabajo.