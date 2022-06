La primavera se despide con la mitad de lluvias que en 2021

El verano astronómico comienza hoy en la Península a las 11.14 horas, dejando tras de sí una primavera que en muchas jornadas ha parecido un estío, tanto por la falta de precipitaciones como por unas temperaturas demasiado altas para la época.

A nivel gallego, llovió un 27% menos de la media que marca el período de 1981-2010. Según el informe de Meteogalicia, en la comunidad cayó una media de 251 litros por metro cuadrado (l/m2) durante la primavera. En las comarcas, solo hay dos estaciones meteorológicas que superen ese promedio: la de Pereira, en Forcarei, y la de Serra do Faro, en Rodeiro. En Forcarei, desde el 21 de marzo hasta ayer se recogieron 290,2 l/m2. Puede parecernos un aguacero, pero no lo es, porque en la primavera del año pasado cayó el doble: 513,7 milímetros, lo que convirtió a Forcarei en una de las 10 zonas de Galicia con más lluvias en primavera. En cuanto a Serra do Faro, sus 258,2 l/m2 se quedan lejos, pero no tanto, de los 388 de la primavera del año pasado.

Otras dos estaciones de la comarca nos dan una idea de hasta que punto no se cumplió lo de en abril, aguas mil, al tiempo que las tormentas de mayo y junio no contribuyeron a paliar una sequía que viene ya de finales del año pasado. En el casco urbano de Lalín se recogieron 175,3 milímetros, frente a los 289,7 de 2021, mientras que en Camanzo, en Vila de Cruces, durante esta primavera cayeron 167,5. Son la mitad de los 316,1 del año pasado.

Por meses, Meteogalicia indica que en la comunidad marzo fue húmedo, abril seco y mayo muy seco, y podemos comprobarlo en la estación de Lalín, donde solo se recogieron 28 milímetros de precipitaciones, frente a las 56,1 de abril. Eso sí, tanto en Camanzo como en Serra do Faro llovió menos en marzo (14,8 y 36,1) que en mayo (52,7 y 50,5).

Junio salva los números

Y mayo fue, también, el mes en el que las temperaturas dispararon los termómetros. En Galicia, las máximas de ese mes alcanzaron los 23,1 ºC, pero es que en Forcarei rozaron los 29 grados, en Lalín se marcaron los 30,5 y en Camanzo, una de las zonas más cálidas de las comarcas, los 32,4 ºC. Pero en realidad, marzo y abril ya tuvieron sus propias marcas en cuanto a jornadas calurosas, con topes de 19,6 grados en marzo y 23,9 en abril en Lalín, o 23, también en abril, en Serra do Faro. También es verdad que abril tuvo jornadas de frío (como ocurre durante estos últimos días). En Lalín, pero en la estación de Mouriscade, el 5 de abril el mercurio cayó a los 5,1 grados bajo cero. En el arranque de abril la citada Serra do Faro registró mínimas de 3,6 grados también bajo cero.

Por último, en lo que va de junio salvan los números precisamente las lluvias de las últimas jornadas, con 56,8 milímetros de precipitaciones en Lalín, lo que lo convierte ya en el mes más lluvioso desde marzo. Pero al mismo tiempo, hubo ya jornadas con 31,9 ºC, gracias a la ola de calor que remató la semana pasada. Las mínimas, en este mes, nunca estuvieron por debajo de los 6 grados.

Lalín abre sus piscinas, de acceso gratuito

No era el mejor día para pasar una jornada de buen baño al aire libre, pero los tiempos de las administraciones no coinciden con los meteorológicos y por eso las piscinas exteriores de Lalín abrieron ayer tal y como estaba previsto. El acceso será gratuito tras la decisión tomada por el grupo de gobierno, con el objetivo primordial de beneficiar a las familias con menos recursos económicos. Pese a que hubo momentos de la jornada en los que parecía que las nubes desaparecerían al final no fue así y apenas hubo visitantes. Las piscinas permanecerán abiertas hasta el 11 de septiembre.