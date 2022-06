Renden homenaxe ao escritor estradense Xosé Manuel Martínez Oca na súa terra

A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) puxo en marcha alá polo 1995 a idea dunha celebración múltiple e popular na que se recoñecese a entidade literaria de insignes figuras das letras galegas a través dunha serie de eventos como a entrega do galardón Letra E de escritor (unha peza escultórica a cargo de Soledad Penalta), a plantación da árbore simbólica elixida polo propio autor e a colocación dun monolito conmemorativo. Durante 28 edicións, este premio percorreu moitos recunchos de Galicia ata finalmente chegar ata A Estrada

Por decisión unánime, a asemblea decidiu adicar este recoñecemento ao estradense Xosé Manuel Martínez Oca, que foi homenaxeado onte na súa terra. O acto comezou diante da Casa das Letras, onde quedará instalado para sempre un monolito cunhas verbas do propio escritor sobre A Estrada. Posteriormente os asistentes desprazáronse cara o Teatro Principal, onde tivo lugar o acto de entrega da “Letra E”. Neste acto falaron o presidente e a vicepresidenta da asociación, Cesáreo Sánchez e Beatriz Maceda Abeleira. O mestre estradense Carlos Loureiro foi o encargo de facer un repaso pola obra e vida do escritor. Despois tivo lugar no Restaurante Samaná da Estrada un xantar de confraternidade.

Esta iniciativa anual conforma xa unha tradición na traxectoria da asociación, e tense constituído ao longo de máis de dúas décadas como unha celebración na que a terra de acollida do homenaxeado ten unha presenza fundamental. É vontade da AELG honrar escritores procurando o contacto directo co autor e a súa implicación persoal na xornada de homenaxe.

Empregado de banca, Martínez Oca naceu na Estrada no ano 1.942. Viviu en Ourense desde os once ata os vinte anos. No 1.962 trasladouse a Coruña, donde reside desde aquela ata hoxe, con períodos de estadía en Ferrol. Trátase dun dos máis prolíficos autores da narrativa galega contemporánea.