Compromiso por Lalín presentou onte no Museo Ramón Aller a súa nova xunta directiva, así como o candidato á alcaldía para as eleccións do ano que vén, Rafael Luis Cuiña Aparicio.

Ante un auditorio cheo –entre compañeiros, militantes, simpatizantes e veciños– Cuiña centrou o seu discurso no seu labor como oposición nestes tres anos, e tamén na xestión que leva feito o PP dende entón. Xa o comentara ao inicio do evento José Manuel Fernández, e Cuiña recalcou que tras perder o goberno local nos comicios de 2019 por menos de 100 votos, “houbo xente que pensou que ía haber unha desbandada”, e ao contrario, neste tempo leva incorporándose máis xente ao partido.

Colaboración co PSOE e co BNG

Así, dende 2019 segue dando un paseo todas as mañás pola vila, “para que a xente se me acerque e falemos, para que me diga cáles son os seus problemas. É unha das metas que se marca para gañar nas eleccións do ano que vén. “Quero que entre aire fresco, que nos miremos cos veciños cara a cara. Quero recuperar o espírito de Xosé Cuiña de ir polo rural e ver aos veciños non como números, senón como persoas cos mesmos dereitos” que os do casco urbano. “Teño fortes esperanzas en recuperarmos o gobeno de Lalín para a xente. E estamos en disposición de facelo”, engadiu.

Neste senso, criticou ao PP por tentar vender como un favor o investimento de saneamento no rural, e por unha xestión que en 2021 deixou case oito millóns de remanentes, mentres se vai rematar o mandato “con nove millóns de euros de débeda” pola contratación dun crédito que está licitándose. Para Cuiña, “o diñeiro dos veciños é sagrado, e cada día que pasa deste mandato, os lalinenses adeudan 6.000 euros máis”. Contrapuxo este dato co equilibrio do goberno de coalición de 2015-2019, “a época de maior inversión”, e que o que fora alcalde daquela está disposto a repetir. Onte dirixiuse aos socialistas Román Santalla e Mario López, así como a Francisco Vilariño, voceiro do BNG, presentes no acto. “Teño a intuición de que seguiremos colaborando no futuro”, aseverou.

Fronte aos investimentos e proxectos de 2015-2019 (dos que moitos se están materializando ainda hoxe) contrapuxo “o goberno máis caro da historia, e o peor goberno de Lalín desde 1979, dende o punto de vista da xestión”. Lembrou outros datos económicos, como as adicacións exclusivas de edís do PP que entraron no goberno “con absoluta inexperiencia”, ou a concesión de 100.000 euros en extras a funcionarios “mentres a persoas con discapacide se lles concedeu só 25.000”.

Sen chan industrial ata 2025

Cuiña recriminoulle ao PP o seu silencio cando Compromiso se ofreceu a entrar un ano no goberno para axudar a xestionar a crise sanitaria, pero tamén que a parálise de ampliación de solo industrial nos últimos 15 anos obrigue a que non vaia haber chan ata finais de 2025 ou en 2026. “En Lalín estamos vivindo no século XX mentres outros concellos, como A Estrada, avanza en cuestións como a peatonalización” , lamenta.

Mencionou outras polémicas, como o toque de atención a veciños ucraínos(presentes no evento, como outros residentes árabes) ou camioneiros por contactaren con Compromiso, os primeiros trala invasión por parte de Rusia, e os segundos, por convidalo a participar na marcha lenta polo casco urbano. Como non podía ser doutra maneira, concluiu botando man do primeiro verso do poema Galicia, de Da terra asoballada, de Ramón Cabanillas. É unha frase que xa empregaba o seu pai, Xosé Cuiña.”Quero que Lalín sirva de modesto exemplo para a nosa querida Galicia, nai e señora”.

Miguel Medela, “o mellor edil de Vilatuxe”

A presentación da nova xunta e do candidato levou por lema Outro xeito de facer.O novo coordinador do partido, José Manuel Fernández, abriu a ronda de intervencións, asegurando que nestes anos na oposición Cuiña “demostrounos o gran líder que é, con carácter forte ante as adversidades e capacidade de traballo”. Deulle paso á nova secretaria xeral, Teresa Varela, a quen definiu pola súa seriedade e rigor. Varela contará cun equipo de catro vicesecretarios: o ex edil de Deportes Santiago Castro; Miguel Medela, de quen lembrou que “coñece como ninguén o rural e e é o mellor edil de Vilatuxe”, Carmen Santos e Iria Fernández, unha nova incorporación a quen Varela e Cuiña lle auguran unha excelente traxectoria.

Haberá seis secretarías: Joaquín Barros leva a de Sanidade; Ivi Fernández, a de Deportes; Ana Varela, a de Educación e Servizos Sociais; Fernando Vilariño, a de Rural; Sindo Ferradás, a de alcaldes de barrio; e José Ángel Silva, a de Donramiro, como exemplo da importancia das aldeas. Como vogais estarán Tito Fernández –integrante da candidatura do BNG en 2003–, José Luis Abeledo e Lupe Ríos. Ramón Cuiña, ausente, foi nomeado presidente honorífico.