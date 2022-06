El Ayuntamiento de Lalín promociona una oferta de seis rutas de senderismo entre los meses de junio a diciembre bajo el lema de “Facendo Camiño por Lalín. Tecendo sendeiros en Galicia”. El proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con Roteiros de Lalín y el diseño estético de la campaña ha corrido a cargo de la artista local Fátima Busto. El objetivo de esta oferta es, según la concejala Begoña Blanco, “era acotar y ofertar las rutas que a nosotros nos parecen más atractivas tanto a nivel patrimonial como en el de la naturaleza”. Se trata de media docena de senderos que cuentan con folletos explicativos de varios tamaños diseñados por Fátima Busto incluidos códigos QR para obtener toda la información y que se podrán encontrar en varios expositores.

Las rutas de este novedoso programa tienen una extensión total de 93 kilómetros y darán comienzo siempre en la Praza da Igrexa de Lalín para todos sus participantes en torno a las 9.00 horas. La primera ruta será el 26 de junio y es la de Os Pazos y Ponte Taboada, con una extensión de 14 kilómetros con el siguiente recorrido: Quilómetro 0, Paseo Pontiñas, Estivelle, Donsión, Bendoiro, Prado Pazo de Liñares y Ponte Taboada. El segundo sendero tendrá lugar el 17 de julio y será el de Ponte dos Cabalos por Quilómetro 0, Paseo Pontiñas, Reboredo, Campo do Malato, A Veiga, Carballeda, Alperiz, Mámoas de Alperiz, Parada y Ponte dos Cabalos hasta cubrir una distancia de 20 kilómetros. La tercera cita será el 31 de julio con la Ruta do Castro de Doade, partiendo de la Casa do Patrón y pasando por el río Asneiro, Molino de Froiz, Iglesia de Vilanova, Castro de Vilanova, Santomé, Molino de Espinosa, Carracedo, Mouriscade y Casa do Patrón tras 16 kilómetros de caminata. La cuarta ruta es la de las Fragas de Catasós, el 30 de octubre, partiendo del Quilómetro 0, Alto de Vales, Regoufe, Fraga de Casas Vellas, Antuín, Barrio, Castro de Catasós, Catasós, Cabreira, Fraga de Quiroga, Belelle, Celemín, Donfreán, Outeiro, Lagazós, Lalín de Arriba y Quilómetro 0 después de 17 kilómetros. La Ruta das Devesas do Candán será la penúltima, el 27 de noviembre, con 12 kilómetros por Pozo do Boi, Rego do Candán, Xastadelo, Fervenza do rego das minas, Bustelos, Mirador de O Pedroselo y Bustelos. Y la última, el 11 de diciembre, será la Ruta dos Muíños do Rego de Lamas, de 14 kilómetros de longitud, por Pascuilla de Lamas, Vilar do Río, Molino de Cuíña, río Deza, Ponte Taboada, Xunta dos Ríos, Agro dos Maragatos, Iglesia de Prado, A Borralla y Molino de Cuíña.

Mantenimiento

José Luis Rodríguez Jácome, mandatario de Roteiros de Lalín, se congratuló ayer por haber sacado adelante esta iniciativa en colaboración con el Concello. Además, anunció que será “una buena ocasión para hacer pequeños trabajos de mantenimiento en algún tramo concreto de las rutas junto a la brigada de Obras del Concello”.

Por último, Fátima Busto explicó que en su diseño de la campaña, que incluye una cerda como mascota, “la unidad estética fue todo un reto para que toda la información se pudiera ver de una manera clara”.