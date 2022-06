Petróglifos inéditos en Bustelos

Foi un achado casual, durante un dos moitos percorridos que os dous inseparables amigos veñen realizando acotío por esta grande serra para localizar minas, alvarizas, muíños e outros elementos patrimoniais que comparten os municipios de Lalín, Silleda, A Estrada, Forcarei e Cerdedo, cando deron con dúas penedas de xisto repletas de coviñas, na aba do monte do San Bieito do Candán, a uns 883 metros de altitude, o que fai que sexan os petróglifos localizados a maior altura na nosa comarca ata o de agora.

Logo de acompañar aos dous amigos ata o lugar, comprobamos que as cazoletas e coviñas teñen un diámetro de entre 5 e 10 centímetros e unha profundidade de ata 7, e aparecen en número de máis de medio cento en cada unha das dúas penedas, separadas un par de metros entre si (Coordenadas: X-560.931, Y-4.715.714). As dúas rochas que conteñen os gravados, de pouco máis dun metro cadrado cada unha, presentan un cento de ocos semiesféricos na cara visible superior que deberon ser feitos cun obxecto de grande dureza, poida que de cuarzo, e por abrasión, e ambas foron arrincadas da grande peneda que se atopa a carón, dende a que se pode ollar unha ampla panorámica da contorna.

Non é doado saber se estes gravados rupestres son prehistóricos ou máis recentes, nin a súa significación, poida que sinalando lindeiros parroquiais ou de lugares de pastoreo, algún camiño importante coma o que pasa á beira, que vai de Bustelos ata a cima do San Bieito do Candán (1.014 metros) e que aquí cruza con outro que vén de Parada, ou mesmo que tiveran relación coas crenzas relixiosas dos primitivos habitantes do país ou foran as súas primeiras e sinxelas expresións artísticas.

No mesmo penedal hai unha pía natural que adoita estar chea de auga das choivas, á que alguén lle labrou unha canle para dar saída á auga, sen que poidamos determinar a súa antigüidade nin que finalidade puido ter, sen desbotar que fora o enredo dun pastor dos que ata hai pouco máis de cincuenta anos, coidaban aquí os seus rabaños e que tamén deixaron gravados uns números e letras, que o desgaste producido pola erosión non permite interpretar.

Outros

Na comarca téñense catalogado preto dunha vintena de estacións rupestres con estes motivos, a maior parte delas en terras de Agolada, por Ventosa, Gurgueiro e Borraxeiros, e en tempos máis recentes no municipio de Lalín, en Moimenta e Cadrón, no Coto do Santo da Pedra de Doade, no Coto da Castiñeira da Saborida de Vilatuxe e no Regado de Bermés; no de Dozón, arriba de Sanguiñedo, dúas estacións cara a Cruz da Grade; en Silleda, no castro de Taboada e no Castro Montaz; e en Rodeiro, nas Mamoelas de Guillar, segundo temos publicado sobre todas elas neste e noutros medios. E aínda temos pendente a publicación doutras tres estacións rupestres con gravados semellantes, que nos foron sinaladas polos nosos colaboradores en Vistuíde de Rodeiro, Doade de Lalín e Oleiros de Silleda, que habemos traer aquí cando haxa xeito e vagar.

Fóra da comarca de Deza, pero na contorna da Serra do Candán, o colectivo Capitán Gosende descubriu, entre 2014 e 2015, catro estacións rupestres moi semellantes a esta de Bustelos, repletas de cazoletas e coviñas no monte de Outeiro da Pena, da parroquia estradense de Sabucedo, en senllas rochas de xisto e de pedra gra, a máis de 700 metros de altitude. O mesmo colectivo localizou en 2016 a estación rupestre do Vieiro, na estrema entre Cerdedo e Forcarei, cunha rocha de xisto repleta de coviñas.