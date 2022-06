O PP de Silleda reclama unha actuación urxente no calello da igrexa da Bandeira, dado que se están afundindo adoquíns que non teñen recheo por abaixo. O voceiro do partido, Ignacio Maril, indica que se xa deu a alerta ás forzas de seguridade para que restrinxa o paso pola zona afectada. Pide, tamén, que se revise o estado de toda a rúa, xa que é unha das máis transitadas na vila e na que ademais colocan os seus postos moitos feirantes.