“Después de tres años, no esperábamos llenar salas en Madrid y en Barcelona”

La Sala Morocco de Madrid y la Rasa 64 de Barcelona colgaron el cartel de no hay billetes, el 14 y el 21 de mayo respectivamente, a causa de los dos conciertos que el estradense Martin Sánchez celebró con motivo de su Tour Pura Sangre. Estes fueron los dos primeras actuaciones de una gira que se encuentra en su ecuador y tiene programado mañana su tercer concierto, que será en Galicia. Concretamente, en la Sala Máster Club de Vigo, a las 21:00 horas de la noche.

–El Tour Pura Sangre está siendo todo un éxito. De los cuatro concierto contratados, en los dos primeros, en Madrid y Barcelona, se registró lleno. ¿Esperaba este recibimiento por parte de la gente?

–Estamos flipando, muy contentos porque, aunque sabíamos que la gente tenía muchas ganas de volver a un concierto nuestro, no nos esperábamos que se agotaran las entradas en Madrid y en Barcelona. Teníamos unas previsiones, pero no pensamos que fueran tan buenas.

–Las siguientes paradas de la gira son Vigo y Bilbao. Imagino que querrá seguir en la misma línea.

–Las sensaciones son buenas, creo que la gente tiene muchas ganas de eventos de este tipo y creo que la cosa va a funcionar bien tanto en Vigo como en Bilbao.

–Hacía alrededor de tres años que no te subías a un escenario. ¿Por qué decidiste volver ahora?

–Desde que empezó la plandemia, estuve sin tocar mucho tiempo. Cuando comenzó a haber conciertos, yo me negué a aceptar las normas que pusieron, que obligaban a la gente a estar sentada y llevar puesto el “bozal”. Yo me negué a que mi público pasara por esa humillación. Me parecen unas normas ridículas y patéticas. De hecho, cuando empezamos a preparar esta gira, durante el mes de enero, todavía no estaba claro que siguiera la misma ley cuando realizáramos los conciertos. Nostros decidimos seguir con la planificación del tour, porque bien pensado, la mayoría de la gente que nos sigue no habría cumplido estas normas absurdas durante nuestras actuaciones.

–Usted siempre ha sido muy crítico con las medidas institucionales tomadas a partir de la pandemia. ¿Qué haría si se encontrara a alguien del público con la mascarilla puesta en un concierto suyo?

–Creo que es muy difícil que eso pase. La gente que más me sigue, la que asiste a mis conciertos, suele tener ideas similares a las mías. Pienso que no he visto a nadie con “bozal”, ni en Madrid ni en Barcelona. Aun así, si alguien lo llevara puesto en un concierto mío, no le diría nada. No comparto esas ideas pero las respeto, al contrario de lo que han hecho con nosotros. Me da pena el reguero de muertes y los efectos adversos que ocasionó la gestión de la pandemia, principalmente por causa de las vacunas, pero nada más. Lo que está claro es que el tiempo nos dio la razón a los que no creíamos en la plandemia.

–Volviendo a la música, ¿qué se puede esperar del concierto la gente que acuda a Vigo?

–En esta gira adoptamos un formato nuevo. De teloneros, en vez de llevar a una banda, contamos con varios personajes relevantes de la resistencia en cada zona. Con la resistencia, nos referimos a todos aquellos que no colaboraron con la plandemia, aunque también es el nombre de mi banda. En todo caso, una serie de personas contrarias a la plandemia darán un pequeño discurso antes de los conciertos.

“Empecé a tocar en un pajar sin tener ni idea”

–Ya han pasado muchos años desde que marchó de A Estrada, pero aquí vivió sus inicios como músico. ¿Qué recuerda de aquella primera etapa?

–Yo empecé con 15 años, sin tener ni idea de música. Me junté con varios amigos y fundamos una banda llamada Los Bandidos. Para ensayar, utilizábamos un pajar que mis abuelos tenían en la aldea de Aguións. Era un grupo que recogía la esencia del rock and roll clásico de los 50 americanos. Pienso en Chuck Berry, Buddy Holly o Elvis. No teníamos ni idea, pero sí muchísima ilusión, actitud y ganas. Después, a mí me influyeron mucho otros grupos más punk, como The Clash o los Sex Pistols.

–¿Cómo han cambiado su música y su estilo desde entonces? ¿Cómo ha sido su evolución?

–Evidentemente, ha llovido mucho. Entre medias tuve una etapa en la que dejé la música y estuve trabajando como actor, para conocer la disciplina de la interpretación más de cerca. El resto del tiempo me centré en la música, pero desde aquellos inicios cambió mucho la cosa. Por aquel entonces, durante los ensayos bebíamos cerveza y escuchábamos música, más que nada. Pero algo se hacía, y lo que comenzó como un juego, en mi caso se acabó convirtiendo en una profesión.

–¿Siempre tuvo claro que quería dedicarse a la música?

–Todo empezó como un pasatiempo de juventud. Siempre me ha gustado el mundo de la música, pero a medida que mi interés por ella crecía, lo veía, cada vez más, como medio de vida. En mi carrera, he vivido buenos y malos momentos, pero la verdad es que siempre tuve claro que me quería dedicar a esto.