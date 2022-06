Un churumbel con máis de vinte anos no escenario

Churumbel Teatro naceu no ano 2000, vinculado á asociación cultural O Arco de Merza. Debe o seu nome á curta idade dos seus integrantes, moitos deles nenos que, na maioría dos casos, seguen neste grupo teatral, dúas décadas despois. O seu director, Ramón Molina, explica que desde os seus inicios Churumbel Teatro “ten un enfoque diferente ao habitual, nós buscamos un teatro comunitario”, desvinculado das redes teatrais que os obrigarían, por exemplo, a seguir un calendario de representacións.

Isto non quere dicir que non puidesen poñer en marcha un certame de teatro afeccionado, durante dous anos, ou que de maneira puntual representen noutras vilas. O feito de ser teatro comunitario permítelle a Churumbel Teatro adaptar as pezas á zona na que viven e, por qué non, tirar sempre de historias vinculadas a Merza, a vila onde ensaian e á que pertencen os 11 membros do grupo. Moitos deles tamén forman parte da Artística de Merza ou da asociación Vello dos Cornos.

Tormenta de ideas

E como é teatro comunitario, non hai nin textos nin roles pechados. O director é Ramón Molina, si, pero antes de escribir unha obra o grupo participa nunha tormenta de ideas para escoller a temática e, tamén, durante os ensaios, permítese que o actor vaia introducindo cambios no seu personaxe. E máis, incluso nos ensaios, como ocorreu no de Fago o que me peta!, algún veciño que asistiu a ver cómo ían as probas acabou formando parte da peza teatral. “Esta obra é a parodia dun concurso, e os veciños tomárono tan a peito que incluso algún acudiu con pancartas para animar a algún concursante”, engade Molina. Nesta peza houbo música con algúns membros da Artística, e incluso ballet. Na próxima obra o grupo descartou facer un macht de improvisación teatral, no que dous equipos se enfrontan en temas que escolle o público. A idea seleccionada para a próxima tempada terá algún que outro sketch (unha escea humorística) na que os espectadores van ter moita importancia. Quén sabe se nun futuro Churumbel Teatro recupera algunha das obras que leva representado nestas máis de dúas décadas. Fágao ou non, seguirá deleitando á súa veciñanza.