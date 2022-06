Nunca hace calor al gusto de todos

Aunque estos días estamos viviendo una ola de calor, en realidad las comarcas llevan buena parte de la primavera con temperaturas más propias del verano. Esto beneficia de forma desigual al sector del comercio. En Lalín, la vocal de esta área de la Asociación de Empresari@s de Deza, Meritxell Silva, admite que “llevamos dos meses buenos en ventas, la verdad es que el tiempo influye”. También ayuda que tras la pandemia vuelvan a celebrarse bodas, bautizos, comuniones, confirmaciones, graduaciones escolares y universitarias... Son eventos que benefician al comercio, pero también a otras actividades como salones de peluquería y estética, restaurantes, floristerías o fotógrafos.

El tirón que estaba viviendo el comercio lalinense tuvo un cierto parón durante la última semana, tras presentarse la Noite Branca. Hoy, 80 locales ofrecerán descuentos y sortearán 6.000 euros en tarjetas de compra, de 250 euros cada una, y a razón de un sorteo cada 15 minutos. Para animar la participación, habrá además microconciertos y distintos talleres para la infancia y la juventud. Silva estima que los descuentos estarán en torno al 20%, aunque puede haber casos en que lleguen nada menos que al 70%, en locales que ofrecen stock de temporadas anteriores.

El impacto del calor y los eventos no ha sido tan bueno en Trasdeza. La presidenta de la Asociación de Empresarios e Comerciantes de Silleda (ECOS), Silvia López, apunta que la clientela “espera a las rebajas. Días atrás, tuvimos una reunión del colectivo, y la mayoría de asistentes coincidió en que esta campaña de primavera-verano fue regular”. Desde esta entidad se percibe un gasto menor en ropa o libros para, sin embargo, permitirse un desembolso mayor en ocio. “No ves gente en comercios, pero sí en terrazas”, apostilla López. Puede ser debido a las restricciones de movilidad y aforo que soportamos durante dos años de pandemia. “Y los vecinos también están preocupados por la situación económica y la subida de luz, gas” o la cesta de la compra. De ahí la necesidad de recortar en gastos.

Al ser preguntadas por las rebajas, tanto Meritxell Silva como Silvia López creen que el pequeño comercio tendrá que adaptarse, una vez más, a la decisión de las grandes superficies. Varias marcas ya confirmaron que comenzarán sus descuentos a partir de la semana que viene. “La mayoría arranca el 24 de junio, y nos arrastran. Y aquí en Lalín es complicado, porque en un año normal no puedes adelantar tanto las rebajas”, teniendo en cuenta que el grueso de las ceremonias de que hablábamos suelen ser en julio y agosto. En todo caso, es muy improbable que las rebajas de verano comiencen en Deza ya con una apetecible deducción del 40%.

La asociación de Cruces espera una nueva etapa

Tras cinco años al frente, la directiva de la Asociación de Pequenos Empresarios e Comerciantes de Cruces (APEC), abrió el pasado mes de febrero un periodo para que se presentasen candidaturas a relevar la junta. No hubo lista alternativa, así que el equipo que coordinaba Lupe Pampín decidió montar una última campaña para repartir entre la clientela el dinero que había en cuentas. El 17 de mayo, coincidiendo con el Día das Letras Galegas y la jornada ferial en el casco urbano (la otra es el día 4), se repartieron bonos para gastar en los locales participantes en esta iniciativa. El plazo para emplear ese dinero en nuevas compras remata el día 30 de este mes.

Pampín recalca que, con la dimisión de la ya exdirectiva, APEC no se disuelve, sino que entra en una especie de letargo, a la espera de una nueva junta que desee ponerse al frente. Así, si surge otra directiva, no tendrá que volver a pagar trámites. El equipo de Lupe Pampín puso en marcha la asociación, como decíamos, hace cinco años, pero quedó oficializada hace cuatro. A lo largo de este lustro, desde APEC surgieron distintas campañas no solo por el Día das Letras Galegas, sino también en otras fechas como Navidades o el Entroido, con mucho arraigo en varias parroquias del municipio. En estas iniciativas tomaron parte desde comercios hasta panaderías o estaciones de servicio, y normalmente vinieron acompañadas de actividades lúdicas para los más pequeños del municipio cruceño.