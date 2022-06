O Conservatorio Profesional de Música da Estrada realizou, durante esta semana, varias audicións externas polos centros de primaria da localidade. Os alumnos e alumnas de clarinete e saxofón visitaron, o martes, os centros de Oca, O Foxo, o Cabada Vázquez e o Nosa Señora de Lourdes. Onte foi a quenda do Pérez Viondi, o Villar Paramá e Figueiroa. Os músicos estradenses do CMUS ofreceron ós estudantes a oportunidade de desfrutar das actuacións en directo, interpretando un repertorio de música popular relacionada co Camiño da Geira e dos Arrieiros.

Por outro lado, a Orquestra de Cámara do grao profesional, a banda xuvenil, o coro e a osquestra de corda, poñerán o peche final ó curso coa audición de grupos que se celebrará no Teatro Principal. O evento celebrarase o mércores, día 22 de xuño, ás 19:00 horas. Ademais, o conservatorio tamén informou que o prazo de inscrición para recibir clases durante o próximo curso permanecerá aberto dende o día 1, ata o 22 de xullo.