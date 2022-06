O sector artesanal galego segue medrando, con actualmente uns 789 obradoiros rexistrados que contan co selo Artesanía de Galicia. A dada a importancia destas pequenas e medianas empresas, o goberno autonómico abriu varias liñas de financiamento para axudar que os artesáns da comunidade teñan facilidades á hora de comercializar seu produto, así como de aumentar a súa competitividade.

Un dos emprendedores que soe botar man destas subvencións para modernizar e facer crecer o seu negocio é Rubén Chao, afincado no rural estradense, e creador da marca de xoias artesanais Druída no 2006. De feito, grazas a elas, o obradoiro conta cun equipamento punteiro entre o que se atopa unha impresora 3D de altísima precisión que permite materializar case calquera deseño o cal lle permite non só mellorar a calidade dos seus produtos senón tamén darlle servizo a outros talleres de artesanía. Ademais, conta cunha moderna cámara inerte de fundición capaz de controlar a temperatura da colada.

Chao Participa habitualmente neste tipo de axudas destinadas a apoiar o investimento en maquinaria e participou tamén as dúas veces que se convocaron as axudas para que os obradoiros artesanais formasen aprendices.

En canto ás pezas que crea, nas súas coleccións inclúe deseños clásicos como as cochas de vieira e outros máis contemporáneos con cores ou pedras e ata réplicas de pezas de museo.