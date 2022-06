Una lucha por el bastón con dos escenarios diferentes

Corría el año 2019 cuando el PP de José López Campos lograba la mayoría absoluta en las elecciones municipales del Concello de A Estrada. Era su triunfo más abultado, alcanzando por primera vez los doce concejales. Este resultado fue un duro golpe para PSOE, que perdía dos, uno en favor del propio PP y otro que subía Móvete para colocarse con dos, mientras que el BNG se mantenía con uno. Tres años después, los cuatro partidos políticos estradenses afrontan el último año hacia una nueva cita con las urnas, en mayo de 2023. Lo hacen después de un mandato atípico, marcado por la pandemia, y con proyectos que apuestan por la continuidad, aunque con posibles sorpresas. A día de hoy todos coinciden en un punto, estas elecciones pueden tener dos escenarios diferentes y este cambia dependiendo de si López Campos se presenta como candidato al que sería su cuarto mandato o si decide buscar un cambio a nivel político y personal, dejando un nuevo cabeza de cartel en su lugar.

Hace solo unos meses, la apuesta del que ha sido alcalde de A Estrada los últimos once años parecía clara. López Campos ha puesto en marcha en los últimos años varios proyectos que llevan su sello. Algunos de ellos quedarán finalizados en este mandato mientras que otros fructificarán en los próximos años. En toda esa tramitación, el regidor local siempre se ha mostrado como el responsable de guiarlos hasta el final, más allá de las elecciones. Sin embargo, algo cambió hace solo unas semanas. Mientras Feijóo ponía rumbo a Madrid y Rueda se convertía en el nuevo presidente de la Xunta se creaba lo que el propio alcalde definió como “un nuevo escenario político” y en ese marco su futuro no está tan claro.

“Estoy a disposición del partido y a disposición de Rueda para ayudar en los objetivos que se ha marcado”, afirmó ayer el regidor estradense al ser preguntado por su futuro a medio plazo antes de plantear la opción de un cambio en la dirección del PP estradense. “Para ocupar este puesto hace falta fuerza y motivación. Creo que en todos estos años ya hicimos lo más difícil. Aprobamos el PXOM, mejoramos las infraestructuras, pusimos en marcha proyectos importantes, gestionamos muchas inversiones... ahora ya está todo en marcha. A lo mejor es el momento de que entren otras personas”, manifestó al tiempo que recordó que lleva 20 años en la política local, entre alcalde, oposición y concejal.

El posible paso a un lado de López Campos genera dudas en la oposición, que recuerda que antes de las elecciones de 2019 también planteó su posible marcha. Sin embargo reconocen que el escenario creado sería diferente, con dudas sobre quién podría ser su sucesor. Valentín García, Juan Constenla, Amalia Goldar, Gonzalo Louzao...

PSOE

El 16 de febrero de 2019, a solo tres meses de las elecciones, el PSOE sorprendía anunciando que un joven de 25 años poco conocido, Luis López Bueno, sería su candidato. “Eso pesó en nuestra contra”, reconoce el portavoz de los socialistas, un hombre que ha tenido tres años para hacerse un nombre en la política local. “Demostramos que la edad no va relacionada con la calidad. Hemos trabajado bien en estos tres años, defendiendo los derechos de los vecinos, y creo que eso nos va a recompensar en 2023”. A estas alturas, todo lo que no sea un segundo intenso del PSOE con López Bueno al frente sería una sorpresa, aunque los socialistas tienen un proceso de primarias que siempre abre la puerta a posibles alternativas. Esas elecciones internas de candidato se realizarán sobre el mes de febrero del año que deja de nuevo con poco margen para un candidato que no sea su actual líder.

Móvete

Al igual que ocurre en el caso del PSOE, en Móvete no se entiende otro candidato que no sea Mar Blanco. La portavoz explica que tanto la lista como el alcaldable saldrán de un grupo de trabajo a través de una decisión consensuada, aunque parece difícil imaginar a Móvete sin su principal cara visible en los dos últimos mandatos al frente. “No tenemos fechas marcadas pero no podemos demorarlo mucho por temas administrativos. A comienzos de año ya tenemos que estar en marcha así que este verano comenzaremos a trabajar en la candidatura, analizando la gente que puede estar en ella”, manifestó la portavoz de Móvete, para la que serían sus terceras elecciones. “Me veo animada a seguir pero todavía debemos sentarnos y debatir”, señaló, planteando la necesidad de una “complicidad” entre la izquierda para lograr derrocar al PP en estas elecciones.

BNG

Una sesión asamblearia será la que decida quién va a ser el candidato y la lista del BNG en las próximas elecciones municipales. Terminada la etapa de Xosé Magariños, su portavoz durante ocho años, el BNG tendrá un nuevo candidato. La principal opción pasa por Susana Camba, quien lleva tres años trabajando en la oposición y también creciendo a nivel político. Sin embargo, el del BNG es un proceso muy abierto, en el que cualquiera puede dar un paso al frente o incluso ser propuesto por otro miembro de la asamblea. “Como todos, estoy a disposición de la asamblea porque es una decisión colectiva. Yo me centro en trabajar día a día. Luego ya se verá”, afirmó Camba.