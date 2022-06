“Marañas de espazo e tempo” de José Antonio Fondevila é o nome da exposición que se inaugura mañá ás 20.00 horas no Museo Ramón María Aller Ulloa de Lalín dentro da programación cultural do mes de xuño do municipio. O sobranceiro artista dezao presenta un total de 30 obras, 20 cadros e 10 esculturas pertencentes a súa derradeira producción. Fondevila é un dos grandes representantes da plástica galega por todo o mundo. A exposición poderá verse no museo da capital dezá ata o vindeiro 28 de xullo.

Fondevila nace en Fiestras (Silleda) e traballa no Concello de Silleda ata súa xubilación. O oficio no que se formou de novo non foi a arte e nin el mesmo sabe como se foi metendo nese mundo que tanto admiraba xa de cativo cando xa tiña dotes para o debuxo. Autodidacta nos comezos, remata por formarse a través da ensinanza libre e foi pouco a pouco recorrendo camiños e experimentando con diversos materiais e técnicas ata chegar a acadar numerosos recoñecementos nacionais e internacionais e participando en centos de exposicións por todo o mundo.

Fondevila é un artista que explorou e segue cada día buscando diversos camiños no mundo da arte. É inconformista e na súas creacións (pintura, debuxo e escultura), busca e plasma as inquedanzas que leva dentro en canto á existencia e á súa propia visión persoal do mundo. O título das obras presentadas invitan á reflexión e van orientando ao espectador e a lectura é universal das súas creacións.

Universo de fantasía

Nos comezos as obras de Fondevila eran especialmente retratos cunha certa figuración nas composicións. Co tempo foi mudando e nesta mostra que mañá ábrese ao público na capital dezá pódense contemplar obras bidimensionais e tridimensionais. As súas abstraccións debuxan un universo de fantasía interior moi particular atravesado polo xesto e a pegada, a cor e a erosión. Coñecido polas súas exploracións xeométricas na súa obra escultórica, cando manexa o pincel disólvese en emocións burbullantes que se moven, formando relevos e texturas, amplificando as sensacións visuais e deixando ao descuberto un rico mundo interior.