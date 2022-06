A exposición de poesía e fotografía Lebres coma gacelas, promovida pola Deputación de Pontevedra en homenaxe a Xela Arias, chegará mañá, xoves, ao Centro Cultural Vista Alegre, de A Bandeira, onde poderá visitarse ata o 15 de xullo, de luns a venres de 16 a 22 horas.

Esta mostra toma como referencia o libro Tigres coma cabalos, onde Xela Arias confrontaba cada un dos seus poemas con imaxes do fotógrafo Xulio Gil, e reúne 21 poemas asociados a outras tantas imaxes. Son sete mulleres da escrita galega, Tamara Andrés, Alba Cid, Lorena Conde, Lara Dopazo, Miriam Ferradáns, Olga Novo e Antía Otero, as que amosan as súas obras poéticas creadas ex profeso para a exposición e inspiradas nas fotos dos artistas referentes Eva Díez e Fran Herbello.

O acto de apertura terá lugar ás 20 horas cun recital músico-poético a cargo de Olga Novo e Antía Otero, acompañadas por Cris Collazo (trompa) e Bea González (frauta), mestras da Escola de Música da Bandeira. As obras presentes retratan o corpo e a contorna cunha ollada fixa na realidade máis inmediata. Temas como a arquitectura, especialmente relacionada coa paisaxe, están moi presentes, así como a pegada do corpo humano na vivenda e nas citadas paisaxes.