¿Quién mejor para diseñar el cartel de una romería que alguien que la vivió en primera persona desde la más tierna infancia? Cecilia San Martín Soto, vecina y devota de Nuestra Señora de O Corpiño, es la autora del cartel de una fiesta que, como tantas otras, vuelve con sus actividades y procesiones habituales después de dos años de pandemia. La propia artista presentó su obra junto a tres integrantes de la Cofradía de la Bienaventurada Virgen María de O Corpiño (César Taboada Jordedo, José Antonio Iglesias Otero y Coral Núñez Jordedo) el pasado viernes en el santuario. Amante de la pintura y las artes plásticas, Cecilia estudió diseño aunque luego optó por continuar el legado familiar en el establecimiento de hostelería Casa San Martín, situado en el acceso al mismo santuario.

“Para mí es un orgullo poder realizar el cartel de la romería. Llevo toda mi vida viviendo aquí, a escasos metros del santuario y me llena de emoción que se me haya pedido ser la diseñadora del cartel”, confiesa la restauradora y cocinera. “Está realizado a lápiz, que es la técnica que más suelo utilizar, y en blanco y negro, pero como los colores más representativos de la Virgen de O Corpiño son el verde para el manto y el rojo para la saya, he utilizado esos dos colores”, declara Cecilia, que también quiso representar “la gran petalada”, pues “a los devotos les suele llenar de emoción ese momento”.

Así relata la artista el proceso de creación: “Estuve una semana pintando el cartel. Lo realicé mientras estaba ingresada en el hospital, en esos días en que estaba muy nerviosa sin saber lo que iba a pasar. Estaba pintando y las enfermeras, auxiliares y médicos, cuando me veían pintarlo ya reconocían a la Virgen y me decían: ‘Tú eres de O Corpiño’. Todos reconocían a la Virgen en mi pintura y eso me emocionaba mucho. Volví pasados unos días al hospital y me preguntaron si lo había terminado. Sé también que la Virgen me ayudó en ese momento difícil para mí, en el hospital”.

Cecilia San Martín quiso recrear un día de alegría, de fiesta al lado de la Virgen. Sus quehaceres profesionales le impiden gozar de esas jornadas y, de hecho, solo una vez en su día ha podido asistir a la procesión: “Aquel día vi el grupo de música tradicional tocando y bailando ante la imagen justo antes de que la Virgen se despidiera de todos sus devotos. Ese momento me llenó de emoción y alegría y eso es lo que quise representar en el cartel”, resume.