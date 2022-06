“No hay en toda Europa un certamen de clarinete similar al que se celebra en Lalín”

Lalín volverá a ser este verano la capital mundial del clarinete con la celebración del 15 al 23 de julio de la tercera edición del Xacobeo Clarinet Fest. La cita tiene como objetivo reunir a 14 clarinetistas, tres pianistas y otros tantos directores del panorama internacional que impartirán sesiones al más de un centenar de participantes. El lalinense Xocas Meijide, factótum de la cita musical estival, ultima estos días los preparativos del certamen.

–¿Cuáles van a ser las principales novedades de la tercera edición del Xacobeo Clarinet Fest?

–La estructura es muy parecida a la del año pasado con clases por las mañanas y por la tarde conciertos. El primer fin de semana habrá conciertos mañana y tarde, pero normalmente a las seis y media en el Casino recital con piano y a las nueve de la noche, en la Praza da Igrexa en formato grande. Destacaría el estreno de la Banda de Lalín con un súper solista como José Franch Ballester y en la jornada de clausura dirigirá el concierto con el que se cierra el festival, que este año tendrá un día más. Pero, sobre todo, me gustaría resaltar que este año los alumnos tocarán en cinco conciertos con orquesta de clarinetes grande en la Praza da Igrexa por los dos de la última edición. Además, Marcel Van Bree dirigirá dos conciertos, Rafael Agulló, director de la Banda de Silleda, dirige otro y Fiúza, director de la Banda Municipal de Santiago, dos más.

–¿Resulta complicado intentar innovar un certamen como este?

–Todo depende del alumnado que venga a Lalín este verano. Por eso, me gustaría hacer un llamamiento importante a la gente de la comarca dezana y alrededores porque, aunque no se dediquen al clarinete de manera profesional, pueden participar como oyentes en todos los conciertos. Por las tardes podrán participar en los ensayos de clarinete y por un módico precio podrán participar en los cinco conciertos. Eso es todo un lujazo. Me refiero a la gente aficionada de las bandas de Vilatuxe o de Lalín, que se pueden apuntar y aprender de gente como, por ejemplo, Michelle Anderson, una docente de la Opera de Vancouver que tiene la friolera de más de 50 mil seguidores en YouTube porque da clase a gente sénior, a gente aficionada. Con esto quiero decir que no todos tienen que ser profesionales los que participen en este festival. Personalmente, me daría mucha pena que gente de Lalín y de la comarca dezana no se apuntara de forma asidua en lo que es una oportunidad única para todos ellos.

–¿Sigue siendo Lalín el mejor lugar posible para organizar un festival tan conocido ya en otras partes?

–Sin duda. Lalín cuenta con una gran tradición musical y, además, los comentarios que me han llegado de algunos que estuvieron el año pasado me demuestran que a nivel popular todos saben dónde está Lalín y se muestran muy agradecidos por el trato recibido. Por lo menos a nivel popular. Y yo creo que es un festival que ya cogió poso y que tiene mucho futuro para Lalín en todos los sentidos. La idea es seguir organizándolo durante muchos años contando con el apoyo de la Xunta y el Ayuntamiento.

–¿Se ha disparado mucho el presupuesto del festival lalinense desde aquella primera edición?

–No te creas. Por muy poco dinero tienes festival. Te quiero decir que en cuanto a dinero es un festival pequeñísimo pero ahora mismo es el más grande que hay en Europa de los de su temática. Y el que más caché tiene con poco presupuesto. Evidentemente, se trata de un presupuesto mínimo e imprescindible porque los profesores vienen con un caché muy barato porque todos vienen a hacer escuela y porque están con sus colegas, impartiendo clase y de forma relajada.

–¿Habrá más protagonismo de todos ellos este próximo verano?

–Por supuesto. La idea es centrar el festival en que toquen ellos y esperemos que venga más gente de Lalín que nunca porque date cuenta de que tendremos aquí a 13 profesores de clarinete, tres pianistas y cuatro directores. No hay ningún festival similar en Europa este año.

–¿El Conservatorio de Lalín acogerá las clases del festival?

–Queremos que la parte académica tenga lugar, efectivamente, en el Conservatorio de Lalín. Como te comentaba, los conciertos se irán distribuyendo por diferentes emplazamientos del municipio aprovechando el buen tiempo. Es la mejor manera de que tantos clarinetistas de talla internacional puedan compartir sus conocimientos con otros músicos y, también, con los alumnos participantes. No hay que olvidar que el Xacobeo Clarinet Fest es un evento multicultural de carácter académico y divulgativo. Lo cierto es que me siento muy orgulloso que en mi tierra se pueda organizar algo tan importante y destacado.

Van Bree dirige la Xacobeo Clarinet Orchestra

El profesor neerlandés Marcel Van Bree, director de la Banda de Lalín, dirigirá este fin de semana la Xacobeo Clarinet Orchestra en tierras herculinas. La cita, que servirá de antesala al certamen internacional de Lalín del mes de julio, será el domingo día 19, a las 12.00 horas, en la Iglesia de Las Capuchinas de A Coruña. El concierto está organizado por la Escuela de Músicos y el Xacobeo Clarinet Fest en colaboración con EsMúsica. El programa que se interpretará está compuesto por siete piezas de otros tantos compositores. Se trata de The Impresario Overture de Mozart, la Dance of the Knights from Romeo y Julieta de Prokofiev, el Theme for Clarinet Alto de Mangani con la participación de la solista Celia Recúpero, la Danse Macabre de Saint-Seans, la Symphony N.1-IV-Finale de Kalinnikov, el Spirit of Freedom de Mangani y, por último, la Fantasy on “La Ci Darem la mano” de Danzi, que contará con la actuación solista de Carla Gómez. Marcel Van Bree volvió a tomar de nuevo la batuta de la formación bandística de la capital dezana en marzo de este año.