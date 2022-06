Corpus con homenaxe a Manuel Galego en Busto

A parroquia lalinense de Busto adiantou a celebración do Corpus Christi ao pasado domingo con misa solemne e procesión, aproveitando a festividade para tributar unha pública homenaxe a o seu veciño Manuel Galego García, no multitudinario xantar de confraternidade que anualmente vén organizado a Comunidade de Montes Veciñais en Man Común da parroquia de Busto.

A xornada comezou cunha misa solemne na igrexa parroquial, que lucía fermosas alfombras florais elaboradas con notable esmero e traballo polos veciños, sendo oficiada polos sacerdotes Xosé Criado e Benedicto Iglesias. Na homilía o párroco e reitor do Corpiño, logo de sinalar que o Corpus Christi, Corpo de Cristo ou Solemnidade do Corpo e do Sangue de Cristo é a maior festa do calendario relixioso católico, que este ano corresponde ao xoves vindeiro e aínda nalgúns lugares se traslada ao próximo domingo, expuxo aos asistentes que contaba cos permisos precisos de Patrimonio para acometer as obras de mellora do tellado e muros do recinto da igrexa parroquial que ían dar comezo axiña, sinalando tamén a intención de continuar a restauración dos retablos e imaxes existentes neste interesante templo barroco. A continuación saiu a procesión ó redor da igrexa, co acompañamento musical da charanga Kilómetro 0 e abundante pólvora que fixo estoupar o fogueteiro de Abades.

Pasadas as dúas da tarde, na ampla carpa instalada no campo da festa da parroquia, os máis de sesenta veciños da parroquia e outros tantos tantos parentes e amigos vinculados á mesma asistiron ao banquete de confraternidade que anualmente vén celebrando a comunidade de montes, no que é costume homenaxear a un dos veciños de maior idade da parroquia.Nesta ocasión recoñeceuse a Manuel Galego García, veciño moi prezado na zona, non só polo polos seus proveitosos e ben levados anos, senón tamén pola súa continua participación e apoio nas actividades da colectividade e, sobre de todo, por ser a memoria viva da parroquia, tendo recollido e transmitido a historia e a tradición oral destas terras da aba do Carrio entre os propios veciños e os alleos, segundo expresou Xosé Luís Montoto Iglesias, secretario da Comunidade Veciñal de Busto, que foi tamén o encargado entregarlle un agasallo en forma de escultura con inscrición, que deixara testemuño desta homenaxe popular.

Falou logo o homenaxeado cunhas sentidas e emocionadas palabras, para agradecer a distinción que se lle facía e ofrecerse para continuar axudando no que puidera a prol de canto fora de beneficio para a colectividade veciñal, que os presentes premiaron cun forte e prolongado aplauso.

Logo dun típico xantar a base de empanada, polbo, carne ó caldeiro coa sobremesa, os cafés e viños correspondentes, servidos polo catering de Crisóstimo de Camanzo, a festa rematou coa actuación da charanga Kilómetro 0 e moitos desafiaron o calor desta xornada bailando algunhas pezas ata a chegada do solpor.