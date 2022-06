Torreboredo: a “Galiza Profunda”

A aldea estradense de Torreboredo, pertencente á parroquia de Souto, convertiuse esta fin de semana nun punto de dinamismo cultural, grazas ás xornadas Galiza Profunda, organizadas en conxunto por Maruxío e Casal de creación, dúas entidades locais que levaban varios meses traballando arreo para ver materializado este ambicioso proxecto. María Rivas, unha das organizado, conta que a o obxectivo primario desta iniciativa é “demostrar o potencial do noso rural, un espazo que é parte do noso patrimonio e que merece que lle demos uso. Non ten porque ser o que se lle daba antes, senón que está cheo de posibilidades”.

Deste xeito, o sábado e o domingo, a Casa Terra de Rebolos, no número 27 de Torreboredo, abriu as súas portas para acoller numerosas actividades e un mercadiño artesanal con nada máis e nada menos que 30 postos de creadores de toda a xeografía galega.

Dende as 12.00 da mañá ata as 20.00 da noite, os obradoiros, as proxeccións de curtas, as foliadas e os festivais de música para os máis cativos fóronse sucedendo, mentres colgaban das paredes da casa as imaxes que compoñen a exposición que deu nome a estas xornadas: Galiza Profunda. Por outra banda, aqueles que non tiveran a sorte de achegarse esta fin de semana, pero que desexen contemplar as pezas desta exposición, a organización xa confirmou que estará aberta o resto do mes, polo que aínda se está a tempo de pasarse.

Ao se tratar de programas que duraban todo o día, Maruxío e Casa de creación quixeron aportar as máximas facilidades posibles aos visitantes, polo que tamén contemplaron o xantar. As opcións, baixo reserva, eran pizza ou empanada feina pola organización, e o tradicional polbo á feira da man de Polbeiría Porta.

A maiores da chamativa axenda plantexaba esta iniciativa, tamén acompañou o bo tempo, polo que os asistentes, chegados de varios puntos de Galicia, tamén puideron desfrutar das actividades ao aire libre. En total, Rivas estimaba que cada día pasarían pola súa casa unhas 100 persoas, e adianta que xa están a argallar unha segunda edición.