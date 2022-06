El buen tiempo fue el gran enemigo de la sexta edición del Salón do Vehículo de Ocasión, celebrado este fin de semana en la Fundación de Exposición e Congresos de A Estrada. La buena climatología que se registró durante los días que permaneció abierto el evento automobilístico hizo que mucha gente prefiriera ir a la playa, antes que pasearse por los pabellones estradenses.

Como viene siendo habitual en todas las ediciones, la jornada en la que se registró una mayor afluencia de público fue la del domingo, principalmente por la mañana. Tanto la organización, como varios comerciales de diferentes firmas, coincidieron al señalar la presencia de numerosos visitantes que acudieron en la mañana del último día, de paso, antes de ir a localizaciones fuera de A Estrada, principalmente cercanas al mar. Aunque en la jornada matutina del domingo se vendieron más de 300 tiques, la afluencia fue significativamente inferior a la registrada en ediciones pasadas. El sábado, durante todo el día se vendieron más de 450 entradas y el viernes, que como siempre fue el día más flojo, no se llegó a los 200 visitantes. En total, se vendieron 1.117 entradas, cifra muy lejana a la registrada en ediciones anteriores a la pandemia en esta misma feria u otras similares, que triplicaban o cuadriplicaban el número de visitantes de este año. Además del buen tiempo, la realización de otros eventos similares en la zona hace pocos meses, como los celebrados en Vilagarcía o Silleda, evitaron que se registrara una mayor afluencia.

Pero a pesar de que las cifras de visitantes no fueron especialmente buenas en comparación con otros años, la organización señaló que todas las firmas habían vendido algo o, por lo menos, acercado posturas con clientes para formalizar las ventas durante los próximos días. Es importante destacar que, además de los intereses que surgen en la propia feria, los comerciales también crean relaciones con los potenciales clientes, para seguir desarrollándolas una vez que el evento finalice y cerrar más ventas en el futuro.

Además, la afluencia de visitantes también supuso un impacto socioeconómico positivo en el entorno local. El sector de la hostelería y las estaciones de servicio social se vieron beneficiados por el evento.

Se registraron menos ventas que otros años

La escasa afluencia registrada, principalmente por la excelente climatología, no evitó que varias de las firmas lograran realizar varias ventas, durante los tres días que permaneció abierto el Salón do Vehículo de Ocasión. Todas las entidades vendedoras crearon relaciones comerciales con clientes que podrán fructificar durante los próximos días, pero si nos ceñimos a las ventas cerradas durante el fin de semana existe mucha variedad entre las distintas firmas. Una de las triunfadoras en la edición de este año es Startmotor, que logró finalizar su participación en el evento con 10 ventas, aunque un par de ellas se cerraron en el concesionario o a través de internet. La otra cara de la moneda muestra firmas que, aunque sí crearon relaciones que podrán culminar en un futuro, no han podido vender nada durante las tres jornadas del certamen. La mayoría de entidades registraron alrededor de 5 ventas.